Ngày 4-7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6-2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết Đỗ Văn Sơn (45 tuổi), cựu kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) đã ra đầu thú.

Đỗ Văn Sơn đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, đối tượng bị truy nã trong đại án AIC, về đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng và tích cực đấu tranh, khai thác đối tượng Đỗ Văn Sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án.

Nhân việc này, Bộ Công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng. "Những đối tượng trong vụ án này có thể liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để được hướng dẫn, hỗ trợ khi ra đầu thú"- Người phát ngôn của Bộ Công an nêu rõ.

Trước đó, liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự đối với 8 bị can, gồm:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (53 tuổi), cựu chủ tịch HĐQT Công ty AIC; Trần Mạnh Hà (51 tuổi), cựu phó tổng giám đốc AIC; Đỗ Văn Sơn (45 tuổi), cựu kế toán trưởng AIC; Nguyễn Thị Sen (38 tuổi), cựu giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường; Nguyễn Thị Tích (60 tuổi), cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh (57 tuổi), cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết (52 tuổi), cựu giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Đỗ Mỹ Hạnh (40 tuổi), cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.