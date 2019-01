Vũ "nhôm" khai thâu tóm đất "vàng" tại TP HCM để làm gì?

28/01/2019 13:26

Sáng nay 28-1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội đưa 2 bị cáo nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.



Cùng 2 cựu thứ trưởng, có 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; Nguyễn Hữu Bách, nguyên Đại tá, phó cục trưởng thuộc Bộ Công an; Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Công an, cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Vũ "nhôm" khai báo tại phiên tòa - Ảnh chụp màn hình

Là bị cáo đầu tiên bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Vũ "nhôm" cho biết mình được tuyển vào làm tình báo viên thuộc Tổng Cục V - Bộ Công an từ năm 2009 đến năm 2017. Khi được tuyển vào làm tình báo viên, bị cáo chỉ 1 việc duy nhất là làm kinh tế, không hoạt động nghiệp vụ gì khác.

"Sau đó, Tổng cục V đã lấy 2 công ty Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 để làm tổ chức bình phong. Đây là 2 công ty hoạt động độc lập, Tổng cục V không góp vốn vào đây" - bị cáo Vũ khai tại tòa.

Về trình tự, thủ tục xin dự án 319 Lê Duẩn (Đà Nẵng), bị cáo Vũ "nhôm" cho biết bị cáo đã làm thủ tục hoàn toàn đúng luật, muốn mua được hay thuê dự án trống hoặc nhà trống thì thẩm quyền thuộc UBND TP, nếu đất có chủ, bị cáo phải đặt vấn đề với chủ đó. Bất cứ cá nhân, tập thể nào muốn thuê hay mua dự án 319 Lê Duẩn thì phải thông qua bị cáo.

"Mục đích bị cáo xin dự án này là để làm kinh tế và kinh doanh. Tùy vào tình hình thực tế, bị cáo làm kinh doanh, cứ cái gì có lãi thì bị cáo làm. Dự án 319 Lê Duẩn có diện tích nhỏ hơn trăm m2 nên chỉ mở 1 cửa hàng và 1 nhà hàng thì hợp lý. Tại thời điểm đó, tình hình tài chính của Công ty Bắc Nam 79 gặp nhiều khó khăn nên chưa đủ tiền để nộp tài sản, do vậy chưa thể triển khai dự án" - bị cáo Vũ khai.

Ông Bùi Văn Thành trước bục khai báo - Ảnh: TTXVN

Theo bị cáo Vũ "nhôm", nhiệm vụ của bị cáo được giao là phát triển kinh tế, do vậy công văn xin dự án này dùng chung để xin để phục vụ mục đích nghiệp vụ. Tất cả các hoạt động, bị cáo đều báo cáo Tổng Cục V.

Sau khi xin được dự án 319, do công ty gặp khó khăn chưa trả tiền được thành ra chưa phải tài sản của công ty nên chưa phát triển được. Khi nào công ty phải hoàn trả đầy đủ tiền cho ông Vũ thì lúc đó mới là tài sản của công ty mới phát triển kinh doanh. Thời điểm đó, bị cáo cho thuê mặt bằng để chỉnh trang đô thị cho thành phố" - bị cáo Vũ "nhôm" khai.

Trước bục khai báo, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho biết đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng từ tháng 8-2014 và được phân công phụ trách Tổng Cục Hậu cần, doanh nghiệp Bộ Công an. Đối với dự án nhà 129 Pasteur (quận 3, TP HCM), ông Thành khai đã ký 2 văn bản, trong đó, một văn bản thay mặt lãnh đạo Bộ Công an ký trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bán chỉ định cơ sở nhà đất và văn bản thứ 2 gửi các sở đầu mối nhằm thẩm định giá sau khi có chủ trương.

Về mục đích công ty Nova 79 mua nhà 129 Pasteur, theo ông Thành, trong công văn đề nghị của Tổng Cục V lên lãnh đạo Bộ thì mục đích do xét vị trí phù hợp để phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiệp vụ. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đã trình bày rất cụ thể về việc không biết, không có thông tin nào báo cho bị cáo về việc doanh nghiệp bán lại dự án 129 Pasteur.

"Để giúp cho lãnh đạo Bộ có cả một bộ máy, cơ sở thì nằm TP HCM và cơ sở hạ tầng này hiện nay đang nguyên trạng. Với vị trí Thứ trưởng của tôi rất nhiều công việc nên không biết đằng sau như thế nào" - ông Thành khai.

Tiếp đến, ông Trần Việt Tân cho biết khi còn làm Thứ trưởng Bộ Công an, được phân công phụ trách Tổng Cục V. Tuy nhiên, trong cáo trạng truy tố về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát Cục B61, bị cáo thấy chưa chuẩn xác với nhiệm vụ.

Thẩm phán Trương Việt Toàn xét hỏi: "Bị cáo đã ký bao nhiêu văn bản trình cấp Bộ, UBND các tỉnh, thành xin thuê, mua một số bất động sản?". Bị cáo Tân đáp: "Tôi không ký, không ký nháy văn bản nào. Tôi có 6 văn bản và các văn bản này đều là thúc đẩy thủ tục hành chính liên quan đến 3 dự án ở Đà Nẵng, TP HCM" và cho biết thêm, không biết việc, công ty Nova chuyển nhượng các dự án sau khi được thuê mua.

Thẩm phán Toàn tiếp tục truy hỏi: "Là người quản lý trực tiếp, bị cáo có thấy trách nhiệm của bị cáo?"

Ông Tân đáp: "Nếu nói quản lý trực tiếp, tôi không quản lý trực tiếp. Trong phân công công tác tôi chỉ phụ trách Tổng Cục V, còn không phụ trách cục B61, đây là trách nhiệm của Tổng Cục phụ trách trực tiếp tình báo viên"

HĐXX tiếp tục hỏi: "Với vai trò là thủ trưởng, bị cáo thấy trách nhiệm gì trong vụ án?", ông Tân trả lời: "Tôi có trách nhiệm vì là người đứng đầu phụ trách lĩnh vực nhưng không nắm được vấn đề".

Ng. Hưởng