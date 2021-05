Ngày 2-5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã có báo cáo về vụ nổ súng bắn chết 2 người tại TP Vinh, Nghệ An.



Theo đó, vào lúc hơn 8 giờ ngày 30-4, Công an TP Vinh nhận được tin báo xảy ra vụ nổ súng tại cổng nhà Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh) có 2 người bị thương. Đối tượng nổ súng đã cố thủ bên trong nhà. Hai người bị trúng đạn ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Đặng Ngọc A. (SN 1956, trú quận Bình Thạch, TP HCM) và Ngô Quang H. (SN 1979, trú TP Vinh, Nghệ An).

Công an lấy lời khai ban đầu của Cao Trọng Phú - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận được thông tin về vụ nổ súng, đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng nhiều lực lượng khác trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo bố trí lực lượng vây bắt nghi phạm.

Xác định đối tượng gây án rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng, các lực lượng đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng bằng nhiều cách. Người thân nghi phạm cũng được đưa đến hiện trường để thuyết phục.

Đến gần 14 giờ cùng ngày 30-4, nghi phạm Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí, được lực lượng chức năng dẫn giải ra ngoài.



Lực lượng chức năng bao vây khu vực có căn nhà Cao Trọng Phú cố thủ

Theo cơ quan công an, Cao Trọng Phú khai nhận bản thân làm ăn sinh sống tại TP HCM từ năm 1983 và buôn bán ở Tây Ninh sang Campuchia. Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, tình hình dịch bệnh phức tạp nên Phú về quê lấy vợ. Từ khi từ TP HCM về Nghệ An, Phú có biểu hiện trầm cảm, luôn lo sợ các đối tượng từ phía Nam trở về sẽ thủ tiêu mình. Phú đã nhiều lần lấy dao đâm vào xe mình, gọi người đến bắt người trong xe nhưng không có người.

Sáng 30-4, khi một nhóm người đến nhà Phú để giải quyết việc làm ăn. Tại đây, hai bên xây ra mâu thuẫn, nghĩ các đối tượng sẽ hại mình, Phú đã rút súng bắn Đặng Ngọc A. và Ngô Quang H. tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường vụ nổ súng

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng trên, chiều ngày 1-5, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 70 triệu đồng, Giám đốc Công an Nghệ An thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.