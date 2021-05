Tối 1-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã giải thích về việc không còng tay khi dẫn giải nghi phạm Cao Trọng Phú, người dùng súng bắn 2 người tử vong rồi cố thủ trong nhà, ra ngoài. Theo vị lãnh đạo này, lúc đó ông là người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, tham gia dẫn giải nghi phạm Phú ra ngoài.

Việc không thực hiện còng tay nghi phạm lúc ra xe được lý giải như sau: Thứ nhất, trước khi được dẫn giải ra ngoài, Cao Trọng Phú đã được cơ quan công an vận động, thuyết phục, người này đã nhận ra cái sai của mình và tự giao nộp vũ khí. Ngoài ra, sau khi gây án, tâm lý đối tượng hoảng loạn, manh động, tìm mọi cách cố thủ, nếu chúng ta không xử lý tốt, đối tượng có thể tự sát hoặc tìm mọi cách chống trả lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã giúp đối tượng bình tĩnh trở lại, tự ý thức được việc làm sai trái của mình. Sau đó, nghi phạm còn không còn hoảng loạn, nghĩ tới việc tiêu cực, mà mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chấp hành tất cả những yêu cầu của cơ quan công an.

Cao Trọng Phú được dẫn giải ra ngoài sau khi được thuyết phục

"Thứ hai, khi được dẫn giải ra ngoài, nghi phạm Phú đi giữa rất nhiều lực lượng công an, được bảo vệ vòng trong vòng ngoài, chúng tôi đảm bảo không để có biến cố xảy ra"- vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.

Lực lượng công an phong tỏa quanh căn nhà Cao Trọng Phú cố thủ

Cũng theo vị lãnh đạo này, phía sau một hành vi phạm tội còn ẩn chứa rất nhiều vấn đề cần phải điều tra, làm rõ. Vì thế, việc còng tay nghi phạm hay không còn là một biện pháp nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác điều tra sau này. "Sau khi được giải thích và động viên, nghi phạm Phú đã giao nạp vũ khí, hợp tác, phục tùng mệnh lệnh của công an một cách tuyệt đối. Vì vậy, việc không còng tay nghi phạm không hề sai với quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc không còng tay còn khiến nghi phạm thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Sau này, trong quá trình lấy lời khai thuận lợi hơn vì nghi phạm sẽ hợp tác, thành khẩn hơn"- vị lãnh đạo này cho biết thêm.



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng 30-4, khi Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An, thì có 3 người gồm Ngô Quang H. (SN 1979, thường gọi là H. "dựa", trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Đặng Ngọc A. (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh; hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã cầm súng bắn khiến H. và A. tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát. Sau gây án, nghi phạm Phú vào nhà đóng cửa lại cố thủ. Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát phong tỏa, bao vây ngôi nhà, đồng thời kêu gọi Phú ra đầu thú. Đến gần 14 giờ cùng ngày, Cao Trọng Phú đã hạ vũ khí, được công an khống chế và dẫn giải khỏi ngôi nhà.