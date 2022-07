Ngày 4-7, nguồn tin cho biết Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ một cô gái tố bị người đàn ông quấy rối xảy ra tại phường lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý.



Người đàn ông nhét thư vào trong nhà cô gái - Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, đêm 28, rạng sáng 29-6, cô gái trẻ Đ.M.P. (SN 2001, là sinh viên) ở nhà một mình, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm, gọi cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông ném bức thư vào trong nhà.

Bức thư này được cô gái đăng tải kèm bài viết lên mạng xã hội. Trong thư, người đàn ông bày tỏ mong muốn được "ngủ cùng em đêm nay". Bên cạnh đó, người đàn ông "hướng dẫn" cô gái: "Ok thì tắt đèn rồi bật sáng 2 lần, không ok thì không sao. Em chỉ biết vậy, không nên nói cho ai biết, anh chỉ dặn vậy thôi, em nên biết điều".

Cận cảnh lá thư xin “ngủ cùng em đêm nay“ - Ảnh: FB

Sau khi nhét thư, người đàn ông này 2 lần quay lại ngôi nhà để gọi cửa, nhòm ngó vào bên trong. Vụ việc được camera giám sát của gia đình nữ sinh viên ghi lại. Sau đó, nữ sinh viên đã trình báo vụ việc lên công an sở tại.

Nhận được tin báo, Công an phường Đại Kim đã nhanh chóng vào cuộc. Công an phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera; xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng" là một người đàn ông. Sau đó, Cơ quan Công an cũng đã mời làm việc một số cá nhân liên quan, trong đó có người được cho là "tác giả" bức thư.

Theo nguồn tin, người này đã nhiều tuổi, và bước đầu phủ nhận việc gọi cửa, gửi thư cho cô gái trẻ. Ngoài ra, Công an cũng đã tiến hành trưng cầu, giám định chữ viết để tiến hành giải quyết sự việc theo quy định pháp luật.

Sau khi trình báo, nữ sinh viên trong vụ việc đã rút đơn tố cáo, đồng ý hòa giải và tự nguyện gỡ bỏ những bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô gái này đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp giáo dục, răn đe người đàn ông trên.