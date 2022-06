Mới đây, chị Quỳnh Anh (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đăng lên mạng xã hội về việc chị bị tra tấn bởi hàng chục số điện thoại lạ. Mỗi ngày, chị Quỳnh Anh nhận từ 30-40 cuộc gọi từ những số lạ, chủ yếu là mời mua bảo hiểm, đất nền, dự án căn hộ chung cư...



Đủ kiểu làm phiền

"Ban đầu, mỗi ngày họ chỉ gọi hơn 10 cuộc, tôi lịch sự nghe máy và cũng nhẹ nhàng từ chối. Sau đó, số lượng cuộc gọi ngày càng tăng, có ngày lên đến hơn 50 cuộc gọi khiến tôi phát mệt. Họ gọi số này tôi không nghe máy thì lấy số khác, cứ như vậy gọi từ sáng đến chiều. Thời điểm mà các cuộc gọi dội liên tục là từ 15 giờ đến 18 giờ" - chị Quỳnh Anh bức xúc.

Suy nghĩ lại, chị Quỳnh Anh cho biết có một lần chị phải chuyển nhà từ quận 7 sang TP Thủ Đức nên phải bán căn hộ và sử dụng số điện thoại ghi trong hợp đồng mua bán. Sau đó, chị mua căn hộ mới ở TP Thủ Đức cũng dùng số điện thoại chính của mình. Kể từ đó, ngày nào chị cũng bị làm phiền.

Anh Hữu Đằng (SN 1980) cũng rơi vào trường hợp tương tự. "Tôi sống trong một chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, mỗi ngày tôi cùng nhiều người ở đây nhận được cuộc gọi làm phiền từ các công ty môi giới bất động sản gọi hỏi có bán hoặc cho thuê căn hộ không. Tôi từ chối hàng trăm lần nhưng hết công ty này đến công ty khác liên tục tấn công" - anh Đằng kể.

Theo anh Đằng, một người bạn của anh làm lãnh đạo một công ty vừa mua được gói dữ liệu khách hàng sống ở các chung cư cao cấp. Xem danh sách, người này phát hiện tên anh Đằng nằm trong "bảng phong thần" nên gọi cho anh cảnh báo "chuẩn bị tinh thần" vì công ty anh bạn mua được thì có nhiều công ty khác sẽ mua được.

Ngoài ra, rất nhiều người bị nhân viên các công ty điện máy, thẩm mỹ viện, làm đẹp, du lịch, bảo hiểm… gọi mời chào sản phẩm, tặng phiếu mua hàng, tặng phiếu đặt phòng miễn phí dù họ đã trả lời rất nhiều lần không có nhu cầu.

"Gia đình tôi từng trải qua cơn "ác mộng" khi liên tục bị gọi điện yêu cầu trả nợ cho một người hoàn toàn xa lạ, không phải người thân, bạn bè. Tôi đã nói rất nhiều lần là không liên quan nhưng họ vẫn gọi điện, nhắn tin, uy hiếp khiến cả nhà ăn không ngon, ngủ không yên. Chặn số này họ lấy số khác gọi và nhắn tin liên tục. Tôi nói báo công an thì họ thách thức với giọng điệu sặc mùi giang hồ" - bà H.N.N (SN 1950, ngụ quận 10, TP HCM) phản ánh đến Báo Người Lao Động.

Một cửa hàng bán sim điện thoại ở quận 3, TP HCM

Làm sao để hết bị phiền?

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM thường nhận được phản ánh của người dân về việc bị làm phiền, quấy rối hoặc quảng cáo qua cuộc gọi di động gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Công an TP HCM đã hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng chặn cuộc gọi có sẵn trên điện thoại hoặc các ứng dụng uy tín trên kho ứng dụng của các hệ điều hành điện thoại để chủ động hạn chế, ngăn chặn các cuộc gọi làm phiền.

"Thêm số điện thoại làm phiền vào danh sách chặn; chủ động ghi âm cuộc gọi quấy rối, làm phiền, có nội dung "khủng bố" tinh thần để làm tài liệu tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đến cơ quan chức năng. Đồng thời, người dân cảnh giác, không tham gia các hoạt động "vay tín dụng" có tính chất tín dụng đen, không rõ nguồn gốc trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân cho các cá nhân, tổ chức" - Công an TP HCM khuyến cáo.

Theo Công an TP HCM, từ ngày 1-10-2020, Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi quấy rối sẽ chính thức có hiệu lực. Tin nhắn rác, cuộc gọi quấy rối là hoạt động quảng cáo không được sự đồng ý của người sử dụng điện thoại, vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật.

Để tham gia vào danh sách không nhận tin nhắn rác, cuộc gọi quấy rối (Do Not Call - DNC), người dân truy cập vào địa chỉ https://khongquangcao.ais.gov.vn/. Tại mục Quản lý danh sách không quảng cáo, người dân nhập số điện thoại tương ứng vào khung trống rồi nhấn Đăng ký. Tiếp theo, hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dùng chỉ cần nhập ngược vào trang web. Nếu thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận "Quý khách đã đăng ký thành công vào danh sách không quảng cáo DNC. Soạn HUY DNC gửi 5656 để hủy đăng ký, trân trọng!". Để kiểm tra số điện thoại có nằm trong danh sách DNC hay chưa, người dùng chỉ cần nhập số điện thoại tương ứng vào mục Tra cứu thuê bao.