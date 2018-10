Vụ phong tỏa, triển khai bắn tỉa: Đối tượng cố thủ trong nhà đến đêm

01/10/2018 21:05

Liên quan đến vụ Công an TP Vinh đang phong tỏa đường Hồng Bàng (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), triển khai lực lượng bắn tỉa để tổ chức vây bắt đối tượng hình sự nguy hiểm đang cố thủ trong nhà, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tính đến hơn 20 giờ tối 1-10, tuyến đường Hồng Bàng vẫn đang bị lực lượng công an phong tỏa.

Có rất nhiều chiến sĩ công an bao vây quanh khu vực ngôi nhà nơi Lê Ngọc Sơn ôm lựu đạn cố thủ. Dù đêm tối, vẫn có nhiều người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực hiện trường để theo dõi diễn biến vụ vây bắt.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 1-10, trong lúc bị vây bắt vì tội cố ý hủy hoại tài sản, Lê Ngọc Sơn (SN 1985), trú đường Hồng Bàng, TP Vinh đã dùng vũ khí nóng chống trả và chạy vào nhà mình ôm lựu đạn cố thủ. Công an TP Vinh đã huy động khoảng 100 cảnh sát trang bị vũ khí, lực lượng bắn tỉa, chó nghiệp vụ phong tỏa đoạn đường Hồng Bàng, TP Vinh để vây bắt.

Tuy nhiên, đến tối ngày 1-10 cho dù lực lượng chức năng, người thân nhiều lần thuyết phục nhưng Sơn vẫn ngoan cố ở trong nhà. Theo một số thông tin, ngoài Sơn, trong ngôi nhà còn có một đối tượng chưa rõ danh tính.

Được biết, Sơn là đối tượng nguy hiểm, có liên quan đến hành vi buôn bán ma túy, vào thời điểm ôm lựu đạn cố thủ trong nhà mình, đối tượng này có biểu hiện phê ma túy. Vào chiều ngày 1-10, khi bị lực lượng công an bao vây, trên mạng xã hội, một đối tượng tự xưng là Sơn có những lời lẽ thách thức công an.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường vào tối 1-10.

Đông người dân vẫn tập trung tại khu vực hiện trường

Người dân đậu xe tràn ra cả lòng đường

Tuyến đường Hồng Bàng vẫn bị phong tỏa

Tin-ảnh-clip: Đức Ngọc