Ngày 2-3, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động khiến 1 nhân công tử vong ở quận 6 (TP HCM).

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đát (SN 1959) hầu tòa về "Vi phạm quy định về an toàn lao động". TAND quận 6 xử sơ thẩm đã phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam.

Theo hồ sơ, bị cáo Đát mua lại một căn nhà từ người khác (địa chỉ nhà ở đường Trần Văn Kiểu, quận 6). Do không biết chữ nên Đát thuê người khác đứng tên trên hợp đồng. Hoàn tất thủ tục mua bán, Đát thuê người tháo dỡ căn nhà để xây công trình mới.



Bị cáo Nguyễn Văn Đát tại tòa phúc thẩm

Sáng 23-5-2018, ông Trần Tấn Phát cùng một số nhân công tập trung tháo dỡ căn nhà, bất ngờ bức tường ở tầng 3 sập xuống, đè trúng ông Phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 2 nhân công khác bị xây xát nhẹ.

"Lúc đó, chúng tôi đang dọn xà bần. Nghe anh Phát hô to "Chạy!". Chúng tôi liền bỏ chạy rồi ngã vào đống xà bần" - ông Quách Văn Lợi (một trong 2 người bị thương) khai tại cơ quan điều tra.

Người trông coi công trình cho hay buổi sáng xảy ra tai nạn, ông nghe người ở nhà sát bên nhắc nhở bức tường ông Phát đang phá bỏ có nguy cơ sập. Dù vậy, ông Phát không dừng việc đập tường.

Tại cơ quan điều tra, ông Đát thừa nhận là người chịu trách nhiệm chính tại công trình. Nghĩ công trình nhỏ, ông Đát không trang bị bảo hộ lao động cho nhân công, không có phương án tháo dỡ công trình theo quy định. Không ngờ vì chủ quan, lơ là mà gây ra hậu quả khôn lường - một nhân công thiệt mạng oan uổng.

Theo tòa sơ thẩm, bị cáo không trang bị cho nhân công phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: mũ bảo hộ, lưới rào, cột chống đỡ…; không có phương án tháo dỡ công trình. Do thiếu ý thức chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn lao động tại nơi làm việc nên mới xảy ra vụ tai nạn lao động làm thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người khác. Vì vậy, HĐXX buộc bị cáo chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội như cáo buộc. Do bị cáo cố gắng bồi thường thiệt hại, thành khẩn và hối lỗi, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đát 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận thấy tòa sơ thẩm có thiếu sót về tố tụng khi không trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị cáo. Dù trước đó, bị cáo thông báo rằng bị cáo không có khả năng nghe rõ. Đây là vi phạm tố tụng cấp phúc thẩm không thể khắc phục. Chưa kể, vụ án còn một số tình tiết chưa làm rõ liên quan đến lời khai bị cáo, nhân chứng cũng như người liên quan. Vì thế, cấp phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.