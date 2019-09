Ngày 1-9, liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột ở xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội), một lãnh đạo công an TP Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1966, Hồng Hà, Đan Phượng) để điều tra về hành vi "Giết người".



Trước tính chất phức tạp của vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo TP Hà Nội; lãnh đạo Công an TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã tới huyện Đan Phượng trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSĐT vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông bị bắt sau khi gây án

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 1-9, tại ngõ Đại Thành, cụm 2 (thôn Bồng Lai, Xã Hồng Hà), đối tượng Nguyễn Văn Đông cầm 1 con dao nhọn, loại dao bầu chọc tiết lợn, sang nhà ông N.V.H. (51 tuổi, là em trai của Đông, sát nhà nhau) rồi đâm chém, truy sát nhiều người trong gia đình ông H.. Nhiều người dân có mặt chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn vì Nguyễn Văn Đông rất hung hăng.

Sau khoảng 15 phút gây án, Nguyễn Văn Đông đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện Đan Phượng để điều tra.



Vụ thảm sát khiến ông H. và chị N.T.B. (31 tuổi, con gái ông H.) tử vong tại chỗ; bà D.T.V. (49 tuổi, vợ ông H.), chị Đ.T.N. (24 tuổi, con dâu ông H.) và bé gái N.H.M. (1 tuổi, cháu nội ông H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Đến chiều 1-9, dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cố gắng cấp cứu nhưng bé gái 1 tuổi đã không qua khỏi.

Một lãnh đạo Bệnh viện 198 (Hà Nội) cho biết vào sáng 1-9, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân là bà D.T.V. và chị Đ.T.N. vào cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, bà V. đã không qua khỏi, hiện đang chờ cơ quan quan pháp y làm các thủ tục. Còn chị N bị tràn dịch màng phổi, cộng với nhiều vết thương khác.

Nguyên nhân ban đầu vụ thảm sát được nhận định là do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp về kinh tế, đất đai.