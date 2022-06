Ngày 3-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến các bị can.

Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), Cao Thị Cúc (SN 1960) và Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998).

Những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Internet

Theo kết luận điều tra, năm 2014, Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng, sửa chữa làm điểm tu trái phép.

Đến năm 2015, Lê Tùng Vân bán nhà ở quận 6, TP HCM rồi cùng các bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên và một số người khác chuyển đến sinh sống tại hộ bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, Lê Tùng Vân tự đặt tên hộ của bị can Cúc là "Tịnh thất Bồng Lai", đến đầu tháng 1-2020 thì đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Từ năm 2019-2021, dưới sự chủ mưu, chỉ đạo của Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân (SN 1957), Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân và một số người khác tiến hành tạo các tài khoản Youtube, thực hiện các hoạt động quay phim, dàn dựng, biên tập các clip rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm cho nhiều người xem, bình luận, chia sẻ, đăng ký và lan truyền nhanh chóng.

Trong đó, nhiều clip chứa nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đáng chú ý, các bị can thực hiện hành vi tụ tập gây rối, quay phim trái phép tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan này; sau đó biên tập nội dung clip để đăng tải lên mạng xã hội cho nhiều người xem, chia sẻ và bình luận.

Ngày 24-11-2021, Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đơn đến Công an huyện Đức Hòa tố cáo Lê Tùng Vân và Hoàn Nguyên có lời nói xúc phạm cá nhân ông, làm nhiều clip báng bổ Phật giáo…

Ngày 25-11-2021, Công an huyện Đức Hòa tiếp tục nhận văn bản của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An về việc tố cáo những sai phạm tại hộ Cao Thị Cúc "Lừa đảo – Xúc phạm Phật giáo trục lợi phi pháp".

Ngày 5-1-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để tiếp tục điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, cơ quan điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2-2022, VKSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, 2 bị can Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bị can này là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.