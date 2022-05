Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) để điều tra về hành vi lợi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, xảy ra tại " Tịnh thất Bồng Lai " - còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Lê Thanh Nhị Nguyên là bị can thứ 6 ở "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố về hành vi nêu trên. Trong đó, 5 bị can đã bị bắt tạm giam.



Lê Thanh Nhị Nguyên xuất hiện ở phiên tòa trước đó với tư cách là bị hại

Trước khi bị bắt tạm giam, Lê Thanh Nhị Nguyên từng liên quan vụ ồn ào xung quanh việc ẩu đả với người của gia đình Võ Thị Diễm My.



Theo đó, vào năm 2019, dư luận ở Long An "dậy sóng" vì hàng trăm người kéo đến "Tịnh thất Bồng Lai " ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm Diễm My. Cuộc "giải cứu" cô gái này đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột Diễm My) và nhóm sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai " do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo ông Thắng, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở TP HCM. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Tuy vậy, từ năm 2019, Diễm My bất ngờ bỏ nhà đi, chặn mọi liên hệ với gia đình.

Hình ảnh ẩu đả trước đó xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Khi có thông tin con gái đang ở "Tịnh thất Bồng Lai", chiều 24-10-2019, ông Thắng cùng nhiều người họ hàng đến tìm con thì xảy ra lời qua tiếng lại với một số người tại đây.

Lúc này, Lê Thanh Nhị Nguyên - người tự xưng đang tu hành tại đây - đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại, trúng tay bà Châu Vinh Hóa - người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng. Bức xúc, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném lại khiến Lê Thanh Nhị Nguyên bị thương tích 13%.

Giữa tháng 4-2021, TAND huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", buộc bà này có trách nhiệm bồi thường gần 9 triệu đồng cho bị hại. Tuy nhiên, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo.

Phía bị cáo Châu Vinh Hóa xin giảm nhẹ hình phạt, còn phía bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Lê Thanh Nhị Nguyên không đồng ý mức bồi thường mà tòa sơ thẩm tuyên nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét, buộc bị cáo Hóa bồi thường hơn 3,3 tỉ đồng do bị hại chịu các thiệt hại liên quan việc chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần…

Ngày 9-12-2021, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã bác gần như toàn bộ kháng cáo của bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên; chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Châu Vĩnh Hóa - tuyên phạt bị cáo này 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cơ quan điều tra đang thông báo tìm Võ Thị Diễm My

Đến nay, ông Thắng và gia đình vẫn không rõ Diễm My đang sinh sống ở đâu.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình ông Thắng còn tố cáo về việc những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My.

Do đó, mới đây, cơ quan an ninh điều tra đã ra thông báo tìm Diễm My để làm rõ, xử lý.