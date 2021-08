Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội "đưa hối lộ’’ và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) về tội "nhận hối lộ". Cùng với đó, VKSND Tối cao truy tố Hồ Hữu Hòa (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "môi giới hối lộ".



Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà trước đó - Ảnh: Hoàng Triều

Theo cáo trạng, bị can Hồ Hữu Hòa là người hành nghề phong thủy và bị can Phan Văn Anh Vũ có quan hệ quen biết từ năm 2010. Thông qua cán bộ công tác tại Tổng Cục V, Hồ Hữu Hòa quen biết với bị can Nguyễn Duy Linh. Sau đó, Hồ Hữu Hòa nhiều lần đến nhà riêng của Nguyễn Duy Linh tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để tư vấn phong thủy gia đình.

Cáo trạng xác định, năm 2017 do lo sợ bị xử lý về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin. Sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỉ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an, để nhờ Linh giúp đỡ.

Khi biết thông tin Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh đã báo tin cho Vũ "nhôm" bỏ trốn. Nhận được thông tin từ Linh, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore nhưng đã bị bắt và di lý về Việt Nam sau đó.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã tạm giữ của Phan Văn Anh Vũ 29.306 SGD (đôla Singapore); 1 máy tính xách tay Apple Macbook; 1 hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu; 2 chứng minh nhân dân mang tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu…

Cùng với đó, tạm giữ của bị can Hồ Hữu Hòa: Gần 4,3 tỉ đồng; 785.536 USD; 1,1 triệu yên Nhật Bản; 7.671 SGD; 18.290 Euro; 48 nhẫn vàng; 8 miếng vàng; 24 tờ tiền ngoại tệ các loại; 1 vật trang trí làm bằng ngà voi; 1 thùng xốp; 1 thùng nhựa; 1 hộ chiếu số B3865555; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 sổ tiết kiệm 10 tỉ đồng; 6 iPad; 20 điện thoại di động; 10 USB; 2 con dấu; 3 tập tài liệu; 1 phong bì đã bóc.

Tạm giữ của Nguyễn Duy Linh: 5.700 USD; 1 điện thoại di động màu trắng, đen mặt sau có chữ Vertu trắng đen; 1 điện thoại di động Vertu màu đen bạc; 1 đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ đề chữ Patek Philippe dây đeo bằng da màu vàng; 1 ví da màu đen…