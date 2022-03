Ngày 21-3, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị vợ cắt "của quý" lúc nửa đêm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho nạn nhân bị cắt "của quý"

Theo một nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, người vợ đã nghi ngờ việc người đàn ông có ý định xâm hại con gái riêng của vợ nên đã đặt camera giấu kín để theo dõi. Hiện công an đã thu giữ camera này để phục vụ điều tra.

Nhận hỗ trợ pháp lý cho người vợ, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội), cho biết qua làm việc, người vợ khai có bằng chứng việc người chồng đã xâm hại con riêng của vợ. Chiều 21-3, người vợ đã cùng cơ quan điều tra đưa cháu gái đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, thông tin người chồng bị cắt "của quý" là do người này nhiều lần có ý định xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ một phía. Hiện công an đang chờ nạn nhân sức khỏe ổn định, sau đó tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, ngày 20-3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.V.H. trong tình trạng vết thương rất phức tạp cắt đứt dương vật sát gốc hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn bị cắt đứt. Các bác sĩ tiến hành khâu cầm máu vật hang, tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20-3, do mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) đã bất ngờ cắt toàn bộ "của quý" của người chồng 29 tuổi rồi mang đi vứt. Sau đó, người vợ đã đến Công an huyện Yên Châu để đầu thú.