Ngày 21-3, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị vợ cắt "của quý" lúc nửa đêm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho nạn nhân bị cắt "của quý"

Theo một lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, thông tin người chồng bị cắt "của quý" là do người này nhiều lần có ý định xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ một phía. Hiện công an đang chờ nạn nhân sức khỏe ổn định, sau đó tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, ngày 20-3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.V.H. từ Bệnh viện đa khoa Yên Châu chuyển đến trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp 90/60 mmHg, hơi thở có mùi rượu, đau nhiều tại vùng dương vật bị cắt.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra kết luận và chẩn đoán vết thương đứt lìa dương vật do bị cắt và tiến hành phẫu thuật. Kíp phẫu thuật đã gây mê nội khí quản, kiểm tra vết thương rất phức tạp cắt đứt dương vật sát gốc hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn bị cắt đứt, da bìu mất hoàn toàn, để lại vùng da khuyết hổng lớn.

Các bác sĩ tiến hành khâu cầm máu vật hang, tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, đau tại vết mổ. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại tổng hợp.

Bác sĩ Đinh Khắc Trương (bác sĩ phẫu thuật cho nạn nhân) cho biết ca phẫu thuật rất khó khăn vì vết thương bị cắt hết sạch, cả da cũng không còn, rất khó trong tạo hình. Bên cạnh đó, dương vật bị cắt bằng dao đòi hỏi các bác sĩ phải xử trí vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách để tránh bị nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Trương, đứt lìa dương vật là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, mỗi năm khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận vài trường hợp bị cắt lìa dương vật.

Đứt lìa "của quý" thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính: Bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần); bị vợ, bạn gái… cắt (do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm) hoặc do tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông…).

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20-3, do mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) đã bất ngờ cắt toàn bộ "của quý" của người chồng 29 tuổi rồi mang đi vứt.

Sau đó, người vợ đã đến Công an huyện Yên Châu để đầu thú.