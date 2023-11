Sáng 21-11, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng có hành vi tàng trữ gần 150kg pháo nổ.



Công an thu giữ gần 150kg pháo lậu

Theo thông tin ban đầu, ngày 18-11, Hà Minh Khương (46 tuổi, ngụ xã Cư Huê, huyện Ea Kar) đến tỉnh Gia Lai mua 85 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng gần 150kg với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Chiếc xe tải dùng để chở pháo lậu

Sau đó, Khương chở số pháo lậu trên về nhà ở xã Cư Huê để cất giấu, chờ dịp Tết Nguyên đán bán kiếm lời.

Đến ngày 19-11, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ xe tải mà Khương dùng để chở pháo lậu khi vừa về tới nhà.

Đối tượng Hà Minh Khương tại cơ quan điều tra

Công an huyện Ea Kar đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.