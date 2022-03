Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Phước Minh (SN 1994; ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đối tượng Huỳnh Phước Minh

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Lạc đã bắt quả tang Minh đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ trong một con hẻm trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc.

Súng và dao thu giữ tại phòng trọ của Minh

Tang vật thu giữ gồm 1 bịch ma túy đá, 1 khẩu súng và 6 viên đạn, 2 cây dao tự chế. Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận bản thân có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa mới ra tù. Bịch ma túy đá mà công an bắt giữ là do Minh mua của một người đàn ông lạ mặt với giá 1,5 triệu đồng để sử dụng.

Còn khẩu súng và 6 viên đạn, Minh khai của người đàn ông đã bán ma túy cho Minh mang lại gửi nhờ phòng trọ.