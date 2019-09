Trưa 30-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác điều tra hành vi lừa đảo xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã bổ sung danh sách các cá nhân liên quan đến vụ án; danh sách này được gửi đến công an các tỉnh, thành có dự án của Alibaba.

Theo đó, có 16 người liên quan gồm: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó Giám đốc Alibaba phụ trách đối ngoại), ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ quận 2, TP HCM), ông Trần Phúc Thạnh (quê Bình Định), Bùi Minh Đức (quê Bình Dương), Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp), Trương Thị Hồng Ngọc (quê Bình Dương), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk), Trịnh Minh Pháp (quê Gia Lai), Huỳnh Thị Hạnh Trang (quê Gia Lai), Vi Thị Hiền (quê Nghệ An), Trang Chí Linh (quê An Giang), Trần Hữu Sơn (quê Đắk Lắk), Vũ Văn Trần Quang, Lưu Thị Tiền, Nguyễn Văn Huấn và Thái Thị Túc.

Ông Nguyễn Thái Luyện trước khi bị tạm giam

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng phong tỏa tài khoản của cha mẹ Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Tài khoản của vợ ông Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai cũng bị phong tỏa.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên. Đó là thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.

Công an TP HCM cho biết hành động này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, giao dịch chuyển tên người khác. Chính vì vậy, Công an TP HCM đã đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất do Alibaba đứng tên. Thửa đất 1164 được cấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Địa ốc Alibaba ngày 21-5-2019.

Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực. Công an TP HCM xác định Alibaba đã lừa đảo hơn 6700 người, chiếm đoạt 2500 tỉ đồng.