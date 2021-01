Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết công an tỉnh đã nắm được sự việc anh Nguyễn Thành Luân (SN 1990; ngụ tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) làm đơn "tố" bị trung úy Phạm Văn Hải, công an viên xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có hành vi đánh đập, cầm súng dí vào đầu dọa giết.



Anh Nguyễn Thành Luân tố cáo bị công an viên xã Thiên Phủ đánh

Theo đơn tố cáo gửi Công an huyện Quan Hóa, tối 29-12-2020, anh Luân đến một quán nước ven đường ở bản Dôi (xã Thiên Phủ) chơi cùng nhóm bạn. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Luân ra đường định bắt xe về thì một thanh niên đi xe máy ngang qua hất hàm gọi lại lăng mạ hành hung. Sau này, anh Luân nhận ra đó là trung úy Phạm Văn Hải, công an xã Thiên Phủ.

Thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên, anh Luân vung tay tự vệ nhưng lập tức bị một nhóm 4-5 người đi cùng trung úy Hải lao vào dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh hội đồng. "Lúc này, tôi sợ quá chạy vào quán nước ven đường và được nhiều người can ngăn, thế nhưng nhóm người trên rất hung hăng lao tới, Hải đã rút súng dí vào đầu tôi dọa bắn vỡ sọ…"- trong đơn anh Luân nói.

Hình ảnh ghi lại nhóm người có hành vi lăng mạ, xúc phạm, đánh đập anh Luân - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, do có nhiều người tới can ngăn, anh Luân mới được giải cứu và được đưa đi bệnh viện chữa trị với vết thương rách vùng đầu và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Hiện anh Luân đã ra viện, sức khỏe ổn định nhưng vẫn còn hoảng sợ.

Cũng theo đơn tố cáo, ít ngày sau khi vụ việc xảy ra, trung úy Hải và một số cán bộ công an khác đến nhà em gái anh Luân (cùng ở bản Dôi) xin lỗi và mong được giảng hòa. Tuy nhiên, gia đình anh Luân không đồng ý và đã gửi đơn tố cáo mong muốn cơ quan chức năng làm rõ hành vi của trung úy Hải và những người liên quan.

Vỏ đạn và đạn được người dân nhặn được tại hiện trường

Liên quan tới sự việc này, một người dân đã dùng điện thoại ghi lại sự việc. Trong video, nhóm người được cho là công an xã nhiều lần buông lời lăng mạ, hành động hung hăng. Có ít nhất hai tiếng nổ vang lên trước cửa quán nước. Người dân sau đó thu được một vỏ đạn và một viên đạn chưa nổ tại hiện trường.

Chiều 20-1, trả lời báo chí, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công an tỉnh đã được Công an huyện Quan Hóa báo cáo và đang chỉ đạo các phòng, ban phối hợp cùng với Công an huyện Quan Hóa xác minh, làm rõ.

"Chúng tôi sẽ làm rõ 2 vấn đề, 1 là nội dung vụ việc, trong đó cán bộ, chiến sĩ của công an có vấn đề gì sai phạm về quy trình, quy chế, đạo đức, rồi công dân trong vụ việc có vấn đề gì sai phạm vẫn làm rõ hết để xử lý nghiêm. Còn về vấn đề nổ súng và đó là súng hay công cụ hỗ trợ thì cần phải điều tra, xác minh rõ"- thiếu tướng Hà khẳng định.