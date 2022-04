Ngày 18-4, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh - cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - về các tội: Giết người, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả.



Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã hỏi bị cáo Đỗ Văn Minh vì sao kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, trong đó phủ nhận cáo buộc giết người. Minh cho rằng nguyên nhân là vì thời điểm xét xử sơ thẩm, do bị cáo "buồn chán" nên thừa nhận các cáo buộc trước đó nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xin thay đổi lời khai.

Bị cáo Minh khai ngày 3-5-2020, ông ta từ nhà rẫy của mình qua nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (25 tuổi, em họ) chơi. Khi vừa đến cửa, nghe chó sủa nên ông Minh nhặt một chiếc búa, ném về phía mấy con chó. Đúng lúc này, anh Vương chạy ra và không may bị trúng búa vào đầu nên bất tỉnh.

Sau đó, ông Minh đưa anh Vương lên xe bán tải để chở đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường. Lúc này, ông ta đưa thi thể anh Vương về bỏ lại chòi rẫy rồi đến một khách sạn tại TP Gia Nghĩa nghỉ. Đến 2 giờ sáng hôm sau, ông ta quay lại rẫy để chở xác nạn nhân về Lâm Đồng.

Bị cáo Đỗ Văn Minh thay đổi lời khai

Về chi tiết chiếc xe cháy, bị cáo Minh cho rằng do xe bị lỗi kỹ thuật nên ông ta có ý định dùng đèn pin điện thoại để soi. Tuy nhiên, do không tìm thấy điện thoại nên sử dụng chiếc bật lửa rơi dưới ghế xe và không may lửa bắt vào bình xăng có sẵn trên xe, dẫn đến việc chiếc xe bị cháy rụi. Ông ta phủ nhận đây là ý đồ tạo hiện trường giả mà là sự cố ngoài ý muốn.

Ngoài ra, bị cáo Minh cũng phủ nhận một số tình tiết liên quan đến tội danh xâm phạm mồ mả và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên tử hình cựu bí thư xã này về tội giết người, 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt mà bị cáo này phải chịu là tử hình.

Theo cáo trạng, ông Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên lên kế hoạch đào mộ lấy thi thể để tạo hiện trường giả nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch trộm mộ bất thành, ông ta đã ra tay sát hại anh Vương rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 0 giờ ngày 4-5-2020, ông Minh dùng 1 cây búa đánh anh Vương 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, ông ta đưa thi thể anh Vương lên xe bán tải của mình chạy ra Quốc lộ 28, cho xe tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ông Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, để lại các vật dụng của mình trên xe rồi châm lửa đốt để mọi người lầm tưởng ông ta đã chết…

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra...