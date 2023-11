Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm liên quan "tín dụng đen" của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo lực lượng toàn thành phố, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự, truy quét tội phạm cho vay lãi nặng và các loại hình cho vay biến tướng.



Giao tiền chóng vánh, đe dọa người vay

Đầu tháng 9-2023, qua công tác quản lý địa bàn và nhiều thông tin thu thập được, Công an TP HCM phát hiện nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Công an TP HCM đang tăng cường theo dõi nhằm phát hiện website quảng cáo các ứng dụng cho vay có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý những cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin liên quan việc quảng cáo, hướng dẫn, mời gọi, lôi kéo người vay tiền với lãi suất cao.

Nhóm này sử dụng thủ đoạn cho vay như phát tờ rơi và đăng lên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo quảng cáo về hoạt động cho vay. Khi người muốn vay liên hệ và thỏa mãn điều kiện, chúng cho nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Đến hạn trả nợ, nếu người vay không trả đúng theo thỏa thuận thì lập tức bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới, tạt sơn, chất bẩn và đăng tải lời lẽ miệt thị trên mạng xã hội. Các đối tượng liên tục khủng bố nhằm tạo áp lực cho người vay phải trả hoặc tiếp tục đáo hạn khoản vay mới, đồng nghĩa với nâng mức nợ.

Từ các chứng cứ thu thập, Công an TP HCM đã bắt Phạm Thái Minh (SN 1986) cùng 3 đồng phạm về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhóm Minh được xác định cho vay lãi suất từ 505% đến 805%/năm, cao gấp 20 - 40 lần, thậm chí có trường hợp cao gấp 178 lần so với pháp luật quy định, từ đó thu lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Băng nhóm Phạm Minh Hoàng bị công an bắt

Một vụ án khác, vừa qua, Công an quận 3, TP HCM bắt khẩn cấp Phạm Minh Hoàng (SN 1987, hành nghề cho vay có tiếng ở khu vực 2 quận 6 và 8) cùng 3 đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, do bị tạt sơn, chất bẩn vào nhà nên bà N.T.T đến công an trình báo. Bà T. kể em gái bà mượn 7 triệu đồng của một người tên An, trả được 5 ngày, mỗi ngày 350.000 đồng thì không còn tiền để trả. Rạng sáng 13-10, nhà bà T. bị tạt sơn, chất bẩn…

An được xác định là đàn em của Hoàng. Lời khai của Hoàng thể hiện cho vay lãi suất 20%/tháng. Để tiếp cận người vay, Hoàng in tờ rơi quảng cáo kèm số điện thoại để phát nhiều nơi. Khi khách hàng gọi tới, Hoàng trực tiếp đi gặp, xác minh nếu đủ điều kiện thì chụp căn cước công dân và yêu cầu người vay quay clip xác nhận việc vay tiền. Nếu nạn nhân không có tiền trả thì nhà người thân bị tạt chất bẩn.

Khuyến cáo của Công an

Công an TP HCM nhận định thời gian qua một số đối tượng đã lợi dụng tình hình nhiều người khó khăn, muốn vay tiền… rồi tạo các ứng dụng hoạt động trái phép. Những đối tượng này quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội, website với nội dung cho vay lãi suất thấp, không cần gặp mặt, thủ tục cho vay nhanh gọn, giải ngân từ 30 đến 60 phút và nhiều tiện lợi khác. Tuy nhiên, thực tế sau đó lại khác xa.

Ngoài ra, một số đối tượng là người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước thành lập công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng di động nhằm thu lợi bất chính. Hành vi vi phạm pháp luật này gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi cần nguồn vốn làm ăn nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp. Không nên vay tiền của các cá nhân, tổ chức hoạt động trái phép sẽ có nguy cơ bị lộ, lọt thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối đến bản thân và gia đình. Mặt khác, các đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho những kẻ xấu khác lợi dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.