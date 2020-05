Ngày 4-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng 17 bị cáo khác trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Trong phần thủ tục, bị cáo Trần Văn Minh đề nghị triệu tập thêm ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhằm làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng đất; trách nhiệm trong việc quản lý đất tại đơn vị bình phong của Bộ Công an. Ngoài ra, bị cáo Minh cũng đề nghị mời đại diện của Bộ Công an để làm rõ trách nhiệm trong thi hành pháp lệnh tình báo và giải thích văn bản của thứ trưởng Bộ Công an gửi cho ông về việc cho công ty bình phong mua đất công.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, nguyên thượng tá tình báo lực lượng công an, cho rằng các tên gọi của mình là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ được sử dụng trong vụ án khác, đề nghị không sử dụng 2 tên này trong vụ án hiện tại. Ngoài ra, bị cáo Vũ cũng cho rằng mình không bị bắt theo lệnh truy nã như lý lịch đã ghi.

Chủ tọa cho biết nếu cần thiết sẽ triệu tập thêm người tham gia phiên tòa. Ngoài ra, hồ sơ vụ án có tài liệu đóng dấu "Mật", ai đưa ra các tài liệu này sẽ phải chịu trách nhiệm.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4-5

Theo bản án sơ thẩm, hành vi vi phạm của các bị cáo trong vụ mua bán 22 dự án nhà, đất công sản và bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 21.000 tỉ đồng. Trong số này, nguyên chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh là người ra chủ trương quyết định trong việc bán, chuyển nhượng đất dự án, nhà đất công sản trái quy định pháp luật. Bị cáo Minh cũng là người chỉ đạo các bị cáo thuộc các sở, ban, ngành thực hiện hành vi phạm tội.

Tương tự, bị cáo Văn Hữu Chiến trong giai đoạn 2006-2011 phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Minh. Giai đoạn 2011-2014, bị cáo là chủ tịch UBND TP, trực tiếp ra chủ trương ban hành các quyết định trái pháp luật trong việc bán nhà, đất công sản; chỉ đạo các bị cáo dưới quyền trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ có mối quan hệ thân thiết với các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng như một số cán bộ cấp cao của Bộ Công an. Từ đó, Vũ đã lợi dụng công ty bình phong để thực hiện mưu đồ cá nhân trong việc nhận chuyển nhượng dự án nhà, đất công sản. Các đơn từ do bị cáo trình lên đều được lãnh đạo UBND TP chấp thuận bằng bút phê. Tất cả lợi ích trong việc mua bán nhà, đất công sản nói trên đều thuộc về cá nhân Vũ.

HĐXX khẳng định Vũ không thuộc đối tượng được mua chỉ định các nhà, đất công sản nhưng đã lợi dụng các văn bản pháp lý trái quy định của UBND TP Đà Nẵng, thỏa thuận với giám đốc một số công ty, lợi dụng công văn của Bộ Công an để công ty của bị cáo được mua nhà, đất, giao quyền sử dụng đất không qua đấu giá.

Từ những căn cứ trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù, Trần Văn Minh 17 năm tù, Văn Hữu Chiến 12 năm tù về hai tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 6 năm tù giam.

Hôm nay (5-5), phiên tòa tiếp diễn.