Theo đó, bị cáo Lê Minh Sơn (35 tuổi, nguyên đại úy, cán bộ trại tạm giam Công an Bình Thuận) bị tuyên 5 năm tù về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, bị cáo Võ Ngọc Thiện (26 tuổi, phạm nhân tự giác được phân công một số công việc tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận) nhận mức án 6 năm tù.



Bị cáo Sơn (trái) và Thiện tại phiên tòa.

Theo bản án, đại úy Lê Minh Sơn, cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ của Trại tạm giam Công an Bình Thuận được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để cấu kết với phạm nhân đang chấp hành án về tội "Cố ý gây thương tích" Võ Ngọc Thiện nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các bị can đang bị tạm giam thông qua việc cho thuê điện thoại, vật cấm sử dụng trong trại tạm giam.

Hàng ngày, Thiện được giao làm vệ sinh xung quanh khu B của trại tạm giam, đưa cơm nước cho các bị can. Lợi dụng công việc này, tháng 4-2019, một số bị can nhờ Thiện tuồng điện thoại vào trại để liên lạc ra ngoài. Thiện đồng ý và yêu cầu mỗi bị can phải trả từ 5 – 7 triệu đồng mỗi lần sử dụng. Sau đó, Thiện gặp Lê Minh Sơn là cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ để trao đổi việc tuồng điện thoại vào trại và được Sơn đồng ý.

10 ngày sau, Sơn mua chiếc điện thoại Nokia màu đen đưa cho Thiện cùng số tài khoản ngân hàng của vợ Sơn đứng tên. Thiện cũng nhờ một người bạn bên ngoài chuyển số tài khoản để người nhà các bị can chuyển tiền vào tài khoản cho Sơn và Thiện. Buổi chiều hàng ngày, Sơn đưa cho Thiện chiếc điện thoại trên cùng số tài khoản. Thiện đi đến các buồng giam gõ 3 cái vào tường, các bị can bên trong thả dây qua lổ thông gió để Thiện chuyển điện thoại và giấy ghi tài khoản vào.

Vào 6 giờ sáng hôm sau, Thiện đến lấy điện thoại và đưa Sơn sạc pin. Với phương thức này, từ 27-4 đến 29-6-2019, Sơn và Thiện đã 18 lần chuyển điện thoại vào buồng giam và được người thân của các bị can chuyển tiền vào tài khoản. Trong khoảng thời gian trên, có một lần Thiện đưa điện thoại cho một bị can đang bị tạm giam nhưng không lấy được, một lần Thiện giữ điện thoại bị mưa làm hỏng. Chiếc điện thoại được bị can giấu trong buồng giam và cán bộ trại giam phát hiện tịch thu. Sơn mua cái khác để Thiện tiếp tục "phương thức" cũ. Tổng số tiền người thân bị can chuyển cho người thân Lê Minh Sơn là 91 triệu đồng, trong đó Thiện được nhận thù lao 10 triệu đồng thông qua tài khoản của một người bạn.

Trong những lần cho thuê điện thoại như vậy có Nguyễn Viết Huy (tức Huy "Nấm độc", phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và Nguyễn Văn Nưng (phạm tội Giết người) thuê. Có được điện thoại, Huy "Nấm độc" và Nưng gọi điện ra ngoài, ném lưỡi cưa giấu trong cây chả và một chiếc điện thoại khác để đưa vào buồng giam. Huy và Nưng lấy 3 lưỡi cưa rồi thay nhau cưa các thanh sắt trên lỗ thông gió của buồng giam. Khuya ngày 30-6-2019, cả 2 bị can cưa đứt thanh sắt và vượt ngục ra ngoài.

Sau khi vụ vượt ngục chấn động diễn ra, tại tạm giam Công an Bình Thuận điều tra và phát hiện có 2 chiếc điện thoại giấu trong buồng giam của một bị can khác. Từ những chiếc điện thoại này, cơ quan điều tra lần được hành vi của Sơn và Thiện.