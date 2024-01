Phạt 12 năm tù người nói "quen biết giám đốc công an, có thể chạy án" rồi lừa tiền

Ngày 10-1, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Cơ (42 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12-2022, khi biết Nguyễn Thành Trung bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức khởi tố về tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích", Lê Văn Cơ nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền.

Lê Văn Cơ tại phiên xét xử sơ thẩm

Mặc dù không phải là người có chức vụ, quyền hạn và cũng không quen biết ai để có thể can thiệp án nhưng Cơ đã đưa ra thông tin gian dối là quen biết nhiều cán bộ công an như giám đốc công an tỉnh BR-VT lẫn trưởng công an huyện Châu Đức và nhiều mối quan hệ khác, có thể giúp chạy án để nhẹ tội.

Để củng cố niềm tin, Cơ làm giả nội dung tin nhắn của Trưởng công an huyện Châu Đức với nội dung chuyển thêm tiền. Sau đó, Cơ nhiều lần yêu cầu Trung chuyển tiền như tiền ăn nhậu lo chạy án hoặc mượn tiền mua đồ, hứa sẽ trừ vào số tiền chạy án. Tính đến tháng 4-2023, Trung đã chuyển cho Cơ 450 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Cơ dùng tiêu xài cá nhân.

Do nghi ngờ Cơ lừa đảo nên Trung yêu cầu Cơ trả tiền, song Cơ chỉ trả được 50 triệu, số còn lại không có khả năng trả. Trung đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an để giải quyết.

HĐXX nhận định, hành vi của Lê Văn Cơ được thực hiện một cách cố ý trực tiếp. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không những xâm hại đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại mà còn gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Vì vậy, cần bản án nghiêm khắc đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, giáo dục, phòng ngừa tội phạm nói chung.