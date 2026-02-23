HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phạt 120 triệu đồng xe khách 45 chỗ nhồi 61 người

T.Trực

(NLĐO) – Lái xe khách bị phạt 24 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 96 triệu đồng.

Ngày 23-2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 – Khu vực 2 vừa phát hiện và xử phạt xe khách chở 61/45 người theo quy định.

Theo đó, nhận được tin báo phản ánh của quần chúng nhân dân về việc xe khách chở quá số người quy định, lưu thông trên đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 – Khu vực 2 đã khẩn trương xác minh thông tin, bố trí lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh.

Phạt 120 triệu đồng xe khách 45 chỗ chở 61 người - Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt xe khách 45 chỗ chở 61 người

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-2 tại Km 1524+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Mar, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-016.xx do lái xe N.T.A (sinh năm 1984, trú tại Cư M'gar) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên tuyến Nghệ An – TP HCM, có hành vi chở quá số người quy định.

Qua kiểm tra, xe chở 61 người trong khi chỉ được phép chở 45 người. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, tổng mức xử phạt là 120 triệu đồng. Trong đó, lái xe bị phạt 24 triệu đồng và bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe; chủ phương tiện (Hợp tác xã) bị xử phạt 96 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tích cực cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đây là cơ sở quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn cho mọi người dân.

