Nam bệnh nhân 30 tuổi (ở Tuyên Quang) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong tình trạng kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và được đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy.

Người đàn ông phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: Lê Thanh

Theo thông tin từ người nhà, khoảng 6 tháng trước, bệnh nhân từng bị chó cắn, cùng thời điểm với chị dâu, cháu gái và một người hàng xóm. Tuy nhiên, sau khi bị chó cắn, anh không được tiêm vắc-xin phòng dại.

Ba ngày trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh như kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước. Sau một ngày điều trị tại cơ sở y tế nhưng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, bệnh nhân được ghi nhận sốt 38,3°C, có dấu hiệu nhiễm trùng, gáy cứng, gợi ý tổn thương thần kinh trung ương. Trên da vùng lưng có xuất huyết dạng mảng do người nhà tự ý áp dụng cao gió. Hô hấp diễn biến nặng, phải thở máy qua ống nội khí quản, phổi hai bên có ran ẩm rải rác.

Xét nghiệm virus dại trong dịch não tủy cho kết quả dương tính. Sau khi có kết quả khẳng định mắc dại, gia đình bệnh nhân đã xin cho về nhà chăm sóc.

Bác sĩ Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu, cho biết đây là một trường hợp rất đáng tiếc. Dù thời điểm bị chó cắn đã cách đây 6 tháng, nhưng việc không tiêm phòng dại sau phơi nhiễm đã khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Virus dại có thể ủ bệnh nhiều tuần đến vài tháng, nhưng một khi đã lên cơn thì gần như không thể cứu chữa.

Bác sĩ Bảo lưu ý với người bị động vật nghi dại cắn hay cào dù không chảy máu, hoặc bị liếm lên vùng da tổn thương, đặc biệt là chó, mèo không rõ nguồn gốc cần được tiêm phòng dại ngay lập tức. Nếu vết thương nặng, có nhiều vết cắn hoặc nằm ở các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, đầu ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục..., bác sĩ sẽ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại cùng vắc-xin phòng dại.

Bệnh dại có thể âm thầm ủ bệnh nhiều tháng, nhưng khi phát cơn, tỉ lệ tử vong gần như 100%. Tiêm phòng sớm là cách duy nhất để bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, lá cây hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương, vì có thể gây nhiễm trùng, che lấp tổn thương và làm giảm hiệu quả tiêm phòng.