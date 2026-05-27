Kinh tế

Phát Đạt "bắt tay" Lotte làm dự án 11 tòa tháp cao 50 tầng tại Thủ Thiêm

Sơn Nhung

(NLĐO) - Theo quy hoạch, dự án gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp và căn hộ khách sạn, với 11 tòa tháp cao tới 50 tầng

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) và Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Lotte) vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược tại dự án Thu Thiem Eco Smart City ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM).

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị quy mô lớn tại Thủ Thiêm, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp cùng các tiện ích đô thị thông minh. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TPHCM.

Phát Đạt và Lotte hợp tác dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm 2026 - Ảnh 1.

Đại diện hai doanh nghiệp tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City có lịch sử triển khai kéo dài hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi về cơ cấu nhà đầu tư và thủ tục pháp lý. Từ năm 2013, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) cùng các đối tác Nhật Bản là Mitsubishi và Toshiba đề xuất đầu tư vào khu đất ký hiệu 2a tại Thủ Thiêm. Đến năm 2017, dự án được ký kết và triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD trên diện tích hơn 7 ha.

Giai đoạn 2018-2021, dự án tạm dừng do quá trình rà soát pháp lý tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ năm 2022, cùng với việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án trọng điểm, tiến độ triển khai Thu Thiem Eco Smart City từng bước được khơi thông.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp và căn hộ khách sạn (condotel), với 11 tòa tháp cao tới 50 tầng.

Việc ký kết MoU được xem là bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Phát Đạt và Lotte trong các dự án bất động sản quy mô lớn thời gian tới.

Phát Đạt và Lotte hợp tác dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm 2026 - Ảnh 3.

Vị trí khu đất 2a - dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Thủ Thiêm

