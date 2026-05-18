Ga Thủ Thiêm trở thành lõi tăng trưởng mới của TPHCM

Savills Việt Nam vừa có nhận định liên quan đến cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TPHCM, Ga Thủ Thiêm.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Lao động TP HCM, quy mô thị trường lao động vùng lõi thành phố hiện ước đạt hơn 8 triệu người. Nhu cầu dịch chuyển khổng lồ này đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, khiến các khu vực cửa ngõ như Hàng Xanh - Bình Triệu, Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên quá tải.

Trong khi đó, TP HCM đang thiếu một đầu mối giao thông kết nối đa tầng mang tầm quốc tế. Điểm nghẽn này cần được giải quyết bằng một công trình vượt ra khỏi chức năng trung chuyển hành khách đơn thuần, để trở thành một trung tâm giao thương liền mạch, nơi hội tụ và thúc đẩy các nguồn lực kinh tế toàn diện cho cả vùng trọng điểm phía Nam.

Không gian đô thị tích hợp theo mô hình TOD tiên tiến với sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng giao thông đa tầng, mảng xanh và các tổ hợp thương mại - dịch vụ sầm uất.

Không phải ngẫu nhiên mà Ga Thủ Thiêm được nhắc đến như một điểm sáng trên bản đồ quy hoạch hạ tầng phía Đông. Nơi đây là điểm cuối của tuyến Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), một dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 55.000 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 của tuyến metro này được thiết kế ngầm hoàn toàn, nối Bến Thành với Thủ Thiêm, với mục tiêu vận hành toàn tuyến vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa hạ tầng metro và nhà ga phải hoàn thành cùng thời điểm, có thể thấy đây là một áp lực nhưng cũng là cơ hội để đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ dừng lại ở metro, Ga Thủ Thiêm còn được tích hợp với nhà ga trung tâm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt TPHCM - Long Thành, tuyến đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến khi đưa vào vận hành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến sân bay Long Thành từ 90-120 phút hiện tại xuống còn khoảng 30 phút.



Sơ đồ kết nối vùng lõi của "siêu nhà ga" Thủ Thiêm.

Sức ảnh hưởng của những tuyến huyết mạch này là rất lớn, giảm tải lưu lượng cho khu vực trung tâm hiện hữu, kết nối giao thương giữa các tỉnh sau sáp nhập, và mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu Đông. Đây chính là lý do Ga Thủ Thiêm được ví von là một "cú hích tỉ đô" không chỉ nằm ở con số được rót vốn mà còn tạo nên tác động chuỗi, một điểm kích hoạt cho chu kỳ phát triển mới.

Với vai trò đầu mối hạ tầng và kinh tế trọng điểm, Ga Thủ Thiêm cần những giải pháp đi tắt đón đầu để tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật toàn cầu. Thay vì áp dụng các phiên bản an toàn như TOD 3.0 hay 4.0, việc hướng thẳng đến phiên bản TOD 5.0 tiên tiến nhất là cơ hội chiến lược để rút ngắn thời gian, hiện thực hóa tầm nhìn tích hợp toàn diện giữa giao thông và đô thị. Mô hình tiến hóa của các thế hệ TOD trên thế giới và định hướng quy hoạch phiên bản TOD 5.0 tại khu vực Ga Thủ Thiêm.

Hiện nay, khu vực quanh Ga Thủ Thiêm vẫn đang trong giai đoạn hình thành hệ sinh thái, mở ra cơ hội lớn cho một cấu trúc đô thị bứt phá. Lợi ích lớn nhất của TOD 5.0 là năng lực tái cấu trúc không gian: biến nhà ga thành hạt nhân liên kết trực tiếp mọi thành phần từ thương mại, dịch vụ đến tiện ích công cộng. Mô hình này giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất tại vùng lõi, giảm tải áp lực hạ tầng và tạo ra một đô thị tích hợp có khả năng tự tuần hoàn nguồn lực kinh tế.