HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ga Thủ Thiêm trở thành lõi tăng trưởng mới của TPHCM

Sơn Nhung

(NLĐO)- Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Savills Việt Nam vừa có nhận định liên quan đến cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TPHCM, Ga Thủ Thiêm.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Lao động TP HCM, quy mô thị trường lao động vùng lõi thành phố hiện ước đạt hơn 8 triệu người. Nhu cầu dịch chuyển khổng lồ này đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, khiến các khu vực cửa ngõ như Hàng Xanh - Bình Triệu, Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên quá tải.

Trong khi đó, TP HCM đang thiếu một đầu mối giao thông kết nối đa tầng mang tầm quốc tế. Điểm nghẽn này cần được giải quyết bằng một công trình vượt ra khỏi chức năng trung chuyển hành khách đơn thuần, để trở thành một trung tâm giao thương liền mạch, nơi hội tụ và thúc đẩy các nguồn lực kinh tế toàn diện cho cả vùng trọng điểm phía Nam.

Sau Ga Thủ Thiêm là gì? - Ảnh 1.

Không gian đô thị tích hợp theo mô hình TOD tiên tiến với sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng giao thông đa tầng, mảng xanh và các tổ hợp thương mại - dịch vụ sầm uất.

Không phải ngẫu nhiên mà Ga Thủ Thiêm được nhắc đến như một điểm sáng trên bản đồ quy hoạch hạ tầng phía Đông. Nơi đây là điểm cuối của tuyến Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), một dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 55.000 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 của tuyến metro này được thiết kế ngầm hoàn toàn, nối Bến Thành với Thủ Thiêm, với mục tiêu vận hành toàn tuyến vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa hạ tầng metro và nhà ga phải hoàn thành cùng thời điểm, có thể thấy đây là một áp lực nhưng cũng là cơ hội để đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ dừng lại ở metro, Ga Thủ Thiêm còn được tích hợp với nhà ga trung tâm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt TPHCM - Long Thành, tuyến đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến khi đưa vào vận hành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến sân bay Long Thành từ 90-120 phút hiện tại xuống còn khoảng 30 phút.

Sau Ga Thủ Thiêm là gì? - Ảnh 2.

Sơ đồ kết nối vùng lõi của "siêu nhà ga" Thủ Thiêm.

Sức ảnh hưởng của những tuyến huyết mạch này là rất lớn, giảm tải lưu lượng cho khu vực trung tâm hiện hữu, kết nối giao thương giữa các tỉnh sau sáp nhập, và mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu Đông. Đây chính là lý do Ga Thủ Thiêm được ví von là một "cú hích tỉ đô" không chỉ nằm ở con số được rót vốn mà còn tạo nên tác động chuỗi, một điểm kích hoạt cho chu kỳ phát triển mới.

Với vai trò đầu mối hạ tầng và kinh tế trọng điểm, Ga Thủ Thiêm cần những giải pháp đi tắt đón đầu để tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật toàn cầu. Thay vì áp dụng các phiên bản an toàn như TOD 3.0 hay 4.0, việc hướng thẳng đến phiên bản TOD 5.0 tiên tiến nhất là cơ hội chiến lược để rút ngắn thời gian, hiện thực hóa tầm nhìn tích hợp toàn diện giữa giao thông và đô thị. Mô hình tiến hóa của các thế hệ TOD trên thế giới và định hướng quy hoạch phiên bản TOD 5.0 tại khu vực Ga Thủ Thiêm.

Hiện nay, khu vực quanh Ga Thủ Thiêm vẫn đang trong giai đoạn hình thành hệ sinh thái, mở ra cơ hội lớn cho một cấu trúc đô thị bứt phá. Lợi ích lớn nhất của TOD 5.0 là năng lực tái cấu trúc không gian: biến nhà ga thành hạt nhân liên kết trực tiếp mọi thành phần từ thương mại, dịch vụ đến tiện ích công cộng. Mô hình này giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất tại vùng lõi, giảm tải áp lực hạ tầng và tạo ra một đô thị tích hợp có khả năng tự tuần hoàn nguồn lực kinh tế.

Tin liên quan

Mở tuyến xe buýt Bến xe Ngã tư Ga - Thủ Thiêm - Khu Chế xuất Tân Thuận

Mở tuyến xe buýt Bến xe Ngã tư Ga - Thủ Thiêm - Khu Chế xuất Tân Thuận

(NLĐ) - Ngày 21-5, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách công cộng (QL-ĐHVTHKCC) cho biết vừa mở thêm tuyến xe buýt Bến xe Ngã tư Ga - Thủ Thiêm - Khu Chế xuất (KCX) Tân Thuận.

Dự kiến phân kỳ đầu tư 19 ga đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

(NLĐO) - TPHCM dự kiến phân kỳ đầu tư 19 ga tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo nhu cầu khai thác để tối ưu hiệu quả và nguồn lực

Từ cuối năm 2026, đi từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành chỉ mất 30-40 phút

(NLĐO)-Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn với đoàn giám sát của Quốc hội tại sân bay Long Thành

thị trường lao động Bà Rịa - Vũng Tàu sân bay Long Thành hạ tầng giao thông Ga Thủ Thiêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo