Văn hóa - Văn nghệ

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026"

Yến Anh

(NLĐO)- Cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026" nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và lối sống hướng thiện trong đời sống hiện đại.

Chiều 13-3, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026", đồng thời ra mắt album "Những ngày yên - Tịnh tâm cùng Kinh Phật".

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026" - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu tại lễ công bố cuộc thi

Phát biểu tại lễ công bố, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho hay Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam hơn 2.000 năm và luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Với tinh thần "tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên", giáo lý của Đức Phật với các giá trị cốt lõi như từ bi, trí tuệ, vị tha và vô ngã - đã thấm sâu vào đời sống văn hóa, đạo đức và lối sống của người Việt. Vì thế, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo cũng chính là góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong những năm gần đây, công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội Phật giáo ngày càng được quan tâm. Bên cạnh nhiều lễ hội được tổ chức bài bản, trang nghiêm, vẫn còn một số nơi chưa thật sự chuẩn mực. Vì vậy, Ban Văn hóa TƯ - Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn phối hợp với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các cơ quan chuyên môn để xây dựng một mô hình chuẩn cho các hoạt động lễ hội Phật giáo, góp phần phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội.

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026" - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình diễn ca khúc trong album “Những ngày yên - Tịnh tâm cùng Kinh Phật”

Theo Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cuộc thi sáng tác nghệ thuật "Sáng đạo trong đời" 2026 được tổ chức nhằm khuyến khích các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật sáng tác các tác phẩm lấy cảm hứng từ giá trị nhân văn trong giáo lý Phật giáo, qua đó lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và lối sống hướng thiện trong đời sống hiện đại.

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh thư ký Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết cuộc thi năm nay được tổ chức với nhiều hạng mục như kịch bản văn học, âm nhạc, kiến trúc và mỹ thuật lễ hội Phật giáo Việt Nam. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, phản ánh mối gắn bó giữa Phật giáo với đời sống văn hóa dân tộc.

Những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi dự kiến sẽ được lựa chọn để trình diễn trong các chương trình nghệ thuật Phật giáo và một số sự kiện văn hóa trong thời gian tới. Đây cũng được xem là cơ hội để nghệ sĩ tiếp cận, khai thác những giá trị văn hóa - tâm linh trong sáng tạo nghệ thuật.

Tại sự kiện, Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng giới thiệu album "Những ngày yên - Tịnh tâm cùng Kinh Phật". Album gồm các bài kinh quen thuộc trong Phật giáo được chuyển thể hoàn toàn sang tiếng Việt với cách thể hiện nhẹ nhàng, dễ tiếp cận.

Album gồm các bài kinh quen thuộc như Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Pháp Cú, Bát Đại Nhân Giác Kinh, Kinh Từ Bi, Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang và Kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Các bài kinh được thể hiện với nhịp tụng tĩnh lặng, nhằm tạo cảm giác thư thái và giúp người nghe dễ dàng cảm nhận nội dung.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc lắng nghe những lời kinh trong không gian yên tĩnh có thể giúp người nghe thư giãn, tạm dừng giữa nhịp sống bận rộn để suy ngẫm và cân bằng tâm trí.

