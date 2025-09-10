Ngày 10-9, Thiếu tướng Phan Văn Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã ký văn bản về việc học tập, noi gương tấm gương anh dũng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động học tập, noi gương trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trung tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) hy sinh mang theo nhiều ước mơ, hoài bão tuổi trẻ, quyết tâm giữ trọn lời thề "nguyện hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân", tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trước hành động dũng cảm, xả thân quên mình trong chiến đấu với tội phạm của trung tá Nguyễn Đông Cánh, ngày 9-9, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" và Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Cùng với đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình trung tá Cánh từ nguồn kinh phí Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, công an xã, phường, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên.

Tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng và ổn định tư tưởng dư luận trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Tiếp tục phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để bồi dưỡng, nhân rộng trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng Công an nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cống hiến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng ý chí, bản lĩnh vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khoan nhượng với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Với tình thần "biến đau thương thành hành động cách mạng", toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng "đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì" mà Đảng và ngành giao phó...

Trước đó, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu Nguyễn Thị Kết (SN 1989, sống cùng nhà).

Khi thấy tổ công tác đến gần nhà thì Ty bỏ trốn. Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, anh Nguyễn Đông Cánh bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty để điều tra về hành vi giết người.