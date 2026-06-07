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Lao động Công đoàn - Công nhân

Phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026-2031

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc của công nhân ngày càng tốt hơn.

Sáng 7-6, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026-2031 tại 51 điểm cầu trên cả nước.

Phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026-2031 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước và các đại biểu thực hiện Nghi thức phát động phong trào thi đua toàn quốc "Lao động giỏi – Năng suất cao – Thu nhập tốt". Ảnh: Hữu Chánh

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo công nhân lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng thời gian qua, dù đã có nhiều cố gắng nhưng năng suất lao động vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra và vẫn còn khoảng cách đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực; chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng nghề, khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số còn hạn chế; đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn. Thực trạng này đòi hỏi phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch nước đánh giá Phong trào được phát động rất đúng thời điểm và rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động; đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó, hài hòa lợi ích giữa các bên để đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển

Phó Chủ tịch nước đề nghị phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" phải hướng đến "xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất; tạo môi trường để công nhân, NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, NLĐ.

Phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026-2031 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn cần phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc của công nhân, NLĐ ngày càng tốt hơn.

Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi; đặc biệt chú trọng hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để NLĐ đứng ngoài thành quả phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển.

Đồng thời, mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và tác phong lao động hiện đại.

Ngay sau Lễ phát động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà 2 gia đình công nhân khó khăn tại khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Mỗi gia đình công nhân được tặng 5 triệu đồng và 1 túi quà từ chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam". Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng trao tặng quà của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho 2 gia đình.


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