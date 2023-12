Phát hiện 1 tấn nội tạng heo tại cơ sở cạnh nghĩa trang

Ngày 16-12, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng thuộc Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an Hà Nam) vừa cùng với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 1 cơ sở đang thu gom nội tạng heo, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Số nội tạng bẩn được lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam phát hiện tại một cơ sở cạnh nghĩa trang. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo đó, ngày 15-12, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do Nguyễn Văn Tình (SN 1962; ngụ phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) làm chủ.

Nội tạng heo không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 5 người đang sơ chế hơn 1 tấn thực phẩm gồm: Nội tạng heo, bì, mỡ động vật… có hiện tượng biến sắc, bốc mùi hôi thối nồng nặc được chất đống trên sàn nhà, trong các thùng xốp không có biện pháp bảo quản.

Cơ sở vật chất sập xệ, xuống cấp nằm cạnh nghĩa trang, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên; các loại thực phẩm này được cơ sở thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh về sơ chế, chế biến để bán ra thị trường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao vụ việc trên cho Cục Quản lý thị trường Hà Nam xử lý theo quy định của pháp luật.