Phát hiện 10 vỏ lon bia gần thi thể đôi nam nữ ở Tây Ninh

Ngày 23-9, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người chết trên địa bàn xã Hậu Nghĩa.

Chếc xe máy và 10 vỏ lon bia được phát hiện gần khu vực thi thể đôi nam nữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, ông Trần Hoàng Oanh (SN 1986; ngụ xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ; tạm trú xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) đi giăng lưới bắt cá tại hầm múc đất trên địa bàn xã Hậu Nghĩa thì phát hiện một thi thể nữ mặc áo màu đỏ, quần đen nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi Công an xã Hậu Nghĩa kiểm tra xung quanh hiện trường thì phát hiện thêm một thi thể nam mặc áo màu đen nổi trên mặt nước, cách thi thể nữ khoảng 5m.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một chiếc xe máy biển số TP HCM trên bờ hầm, một cái đồng hồ không nhãn hiệu, 10 vỏ lon bia...