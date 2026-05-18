Thời sự

Phát hiện 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong bếp

Tr.Đức

(NLĐO) - Tối 17-5, nhân viên ở nhà hàng phát hiện 2 đồng nghiệp (1 nam, 1 nữ) tử vong trong khu vực bếp, nghi bị điện giật

Sáng 18-5, lãnh đạo UBND phường Hải An (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc hai nhân viên tại một nhà hàng trên địa bàn phường được phát hiện tử vong trong bếp vào tối 17-5.

Hai nhân viên nhà hàng tử vong nghi do điện giật trong bếp tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17-5, nhân viên ở nhà hàng phát hiện 2 đồng nghiệp (1 nam, 1 nữ) tử vong trong khu vực bếp, nghi bị điện giật. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, Công an phường Hải An nhanh chóng cử Tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh, danh tính 2 nạn nhân được xác định, gồm: Chị L.T.M. (SN 1988) và anh N.V.N. (SN1992, cùng trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

Thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong do điện giật ở Cà Mau

Thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong do điện giật ở Cà Mau

(NLĐO) – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong do bị điện giật ở xã Hòa Bình.

Tai nạn trên tàu Trường Nguyên 18 khiến 3 người chết: Nghi do điện giật

(NLĐO) - Sau nhiều giờ cấp cứu, hai thuyền viên đã qua cơn nguy kịch; nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan điện trong hầm tàu

Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai

(NLĐO)-3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết

Hải Phòng điện giật điều tra nguyên nhân nhân viên nhà hàng
