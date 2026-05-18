Phát hiện 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong bếp

Sáng 18-5, lãnh đạo UBND phường Hải An (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc hai nhân viên tại một nhà hàng trên địa bàn phường được phát hiện tử vong trong bếp vào tối 17-5.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17-5, nhân viên ở nhà hàng phát hiện 2 đồng nghiệp (1 nam, 1 nữ) tử vong trong khu vực bếp, nghi bị điện giật. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, Công an phường Hải An nhanh chóng cử Tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh, danh tính 2 nạn nhân được xác định, gồm: Chị L.T.M. (SN 1988) và anh N.V.N. (SN1992, cùng trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).