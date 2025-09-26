Phát hiện 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 26-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, lúc 20 giờ 44 phút ngày 24-9, từ tin báo về việc có 2 ô tô con đang đi trên cao tốc đến Quảng Ngãi, trên xe có chở người Trung Quốc nhập cảnh.

Nhiều người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT chỉ đạo quyết liệt, huy động các Tổ tuần tra, kiểm soát triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, kiểm tra 2 ô tô nêu trên.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25-9, tại Km 1064, Quốc lộ 1, thuộc xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi), Tổ công tác số 2, thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện và dừng xe kiểm tra.

Các công dân người Trung Quốc được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ

Tiến hành kiểm tra được biết ô tô BKS 99A-814.78 do bà B.T.H (45 tuổi, trú TP Hà Nội) điều khiển, trên xe chở theo 5 người Trung Quốc và ô tô BKS 99LD-035.37 do ông N.Q.S. (41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển trên xe chở theo 1 người gốc Việt và 5 người Trung Quốc.

Ngay sau khi phát hiện, tổ tuần tra đã đưa 2 phương tiện cùng toàn bộ các cá nhân trên về trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân, nhất là đội ngũ lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ… không nhận chở khách mà không rõ danh tính, quốc tịch. Đồng thời tố giác các trường hợp sử dụng ô tô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.