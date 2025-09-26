Phát hiện 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

T.Trực

(NLĐO) – Hiện 10 người Trung Quốc nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Ngày 26-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, lúc 20 giờ 44 phút ngày 24-9, từ tin báo về việc có 2 ô tô con đang đi trên cao tốc đến Quảng Ngãi, trên xe có chở người Trung Quốc nhập cảnh.

Phát hiện 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam- Ảnh 1.

Nhiều người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT chỉ đạo quyết liệt, huy động các Tổ tuần tra, kiểm soát triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, kiểm tra 2 ô tô nêu trên.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25-9, tại Km 1064, Quốc lộ 1, thuộc xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi), Tổ công tác số 2, thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện và dừng xe kiểm tra.

Phát hiện 2 ô tô chở nhiều người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam- Ảnh 2.

Các công dân người Trung Quốc được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ

Tiến hành kiểm tra được biết ô tô BKS 99A-814.78 do bà B.T.H (45 tuổi, trú TP Hà Nội) điều khiển, trên xe chở theo 5 người Trung Quốc và ô tô BKS 99LD-035.37 do ông N.Q.S. (41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển trên xe chở theo 1 người gốc Việt và 5 người Trung Quốc.

Ngay sau khi phát hiện, tổ tuần tra đã đưa 2 phương tiện cùng toàn bộ các cá nhân trên về trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân, nhất là đội ngũ lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ… không nhận chở khách mà không rõ danh tính, quốc tịch. Đồng thời tố giác các trường hợp sử dụng ô tô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tin liên quan

Truy tìm 5 người nhập cảnh trái phép theo đường biển

Truy tìm 5 người nhập cảnh trái phép theo đường biển

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang truy tìm nhóm người nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Ninh để tìm đường sang Campuchia

Đại sứ quán nêu lý do không nên cố nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ

(NLĐO)- Trưởng bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Drew Hoster vừa chia sẻ về vấn đề di cư bất hợp pháp qua một video clip.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng hoàn thiện xuất nhập cảnh tự động 100%

(NLĐO) – Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là sân bay đầu tiên tại Việt Nam tự động hóa 100% các quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách.

tỉnh Quảng Ngãi lực lượng chức năng công an tỉnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo