Phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Ngày 10-3, người dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng, chưa xác định được danh tính.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ông Võ Văn M. (trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước đã phát hiện một thi thể nam giới trên bãi cát.

Thời điểm phát hiện, thi thể đã trong tình trạng phân hủy nặng, bên ngoài khoác áo màu đen. Ông M. sau đó trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Dương L. (trú xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải đã phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.

Thi thể không còn quần áo và trong tình trạng phân hủy nặng. Ông L. sau đó đưa thi thể lên khỏi mép nước và báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính các nạn nhân.