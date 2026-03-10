HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích tại khu vực biển Hòn Chồng

K. Nam

(NLĐO) - Sáng 10-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi tắm biển tại khu vực Hòn Chồng, tỉnh Khánh Hòa

Nạn nhân được xác định là anh Võ Đức M. (sinh năm 2006, trú thôn 1, xã Diên Điền), sinh viên năm 2 Trường Đại học Nha Trang. 

Trước đó, tối 8-3, anh M. cùng nhóm bạn đến tắm biển ở khu vực Hòn Chồng thì gặp sóng lớn. Anh M. đuối nước, bị sóng cuốn mất tích.

Tối cùng ngày, nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã điều động phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. 

Tuy nhiên, do trời tối và sóng biển lớn nên sau nhiều giờ nỗ lực vẫn chưa có kết quả. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng đã tạm thời rút khỏi hiện trường trong đêm.

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển

Đến sáng 10-3, sau 2 ngày rà soát khu vực, lực lượng chức năng phối hợp cùng bà con ngư dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân và tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trường Đại học Nha Trang cho hay đã nắm được sự việc và sẽ cử người thăm hỏi, động viên gia đình.

Nha Trang Khánh Hòa Hòn Chồng
