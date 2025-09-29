Phát hiện 2 viên kim cương “gần như không thể tồn tại”

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Geoscience, hai viên kim cương khác thường đã được tìm thấy tại một mỏ ở Nam Phi, sở hữu thành phần hóa học gần như không thể tồn tại.

Hình thành tận sâu 280-470 km dưới lòng đất, mỗi viên trong cặp kim cương kỳ lạ này đều cung cấp manh mối về 2 môi trường hoàn toàn đối lập đã rèn nên chúng.

Những viên kim cương kỳ lạ từ Nam Phi chứa những vật liệu có vẻ trái ngược nhau - Ảnh: Yael Kempe và Yakov Weiss

Theo Scientific American, cả hai mẫu kim cương mới đều chứa các tạp chất khoáng carbonate giàu nguyên tử oxy và cả các hợp kim niken nghèo oxy.

Giống như axit và bazơ lập tức phản ứng khi tiếp xúc với nhau, các khoáng chất carbonate giàu oxy và cả các hợp kim niken nghèo oxy (trạng thái được gọi là khử) không thể cùng tồn lại lâu.

Thế nhưng, chúng đã bị "đóng băng" cùng nhau trong từng tinh thể kim cương một cách gần như vô lý.

Theo TS Yaakov Weiss từ Đại học Hebrew Jerusalem (Israel), đồng tác giả, cho biết tạp chất kim cương thường chỉ chứa một trong 2 thứ nói trên. Sự bất thường của 2 viên kim cương đã khiến cả nhóm hoàn toàn bối rối.

Nhưng khi phân tích lại kim cương, họ nhận ra rằng các tạp chất đã ghi lại phản ứng tạo nên những viên đá lấp lánh này.

Nói cách khác, những viên kim cương này đã hình thành đúng vào thời khắc khoáng chất carbonate và kim loại khử trong lớp phủ gặp nhau và tạo ra phản ứng hóa học.

Phát hiện này cực kỳ quan trọng. Các tính toán lý thuyết đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu một khái niệm về cách môi trường bên trong hành tinh chuyển từ trạng thái oxy hóa sang khử theo độ sâu.

Những viên kim cương này chính là bằng chứng liên quan đến sự chuyển tiếp đó. Vì vậy, chúng không chỉ cung cấp manh mối về một cơ chế hình thành kim cương mới, mà còn góp phần làm sáng tỏ hơn thành phần lớp phủ của hành tinh chúng ta.