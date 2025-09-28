6 mảnh thủy tinh xanh tiết lộ vật thể ngoài Trái Đất bí ẩn

Theo Live Sicence, nhóm nghiê cứu từ Đại học Curtin (Úc) đã phân tích hàng ngàn mảnh tektite - tức thủy tinh thiên thạch - được lưu trữ trong Bảo tàng Nam Úc, để rồi nhận ra sự tồn tại của một kẻ tấn công ngoài Trái Đất chưa từng được biết đến.

Thủy tinh thiên thạch được tạo ra khi các tảng đá không gian lao mạnh xuống Trái Đất, tạo ra một làn sóng xung kích với nhiệt độ và áp suất cực cao, bắn các giọt vật chất nóng chảy - gồm vật liệu Trái Đất pha với vật liệu từ thiên thạch - đi khắp nơi.

Qua thời gian, các giọt này nguội thành thủy tinh thiên thạch.

6 mảnh thủy tinh thiên thạch bí ẩn tiết lộ về một kẻ tấn công ngoài Trái Đất bí ẩn - Ảnh: BẢO TÀNG NAM ÚC

Hầu hết các mảnh thủy tinh thiên thạch trong Bảo tàng Nam Úc có nguồn gốc từ một sự kiện va chạm tiểu hành tinh khoảng 800.000 năm về trước. Sự kiện dữ đội này đã khiến các mảnh vỡ văng khắp khu vực châu Đại Dương và Đông Nam Á ngày nay.

Tuy nhiên, có 6 mảnh cổ xưa hơn hàng triệu năm được phát hiện.

Các phân tích cho thấy chúng đến từ một vụ va chạm xảy ra tận 11 triệu năm trước.

Họ đã đặt tên cho các tektite từ tác động cổ xưa này là "ananguites", bởi một số mảnh đã rơi xuống khu vực sinh sống của người bản địa Pitjantjatjara và Yankunytjatjara, những người tự gọi mình là Anangu, có nghĩa là "con người".

Mặc dù vậy, các tác giả vẫn chưa tìm ra miệng hố va chạm liên quan đến sự kiện này. Điều đó đồng nghĩa với việc "chân dung" vật thể đã lao xuống Trái Đất vẫn là bí ẩn.

Tuy nhiên, họ đã đề xuất một số địa điểm khả thi ở Philippines, Indonesia và Papua New Guinea.

Ở những khu vực núi lửa hoạt động mạnh như các quốc gia nói trên, miệng hố va chạm có thể đã bị nhầm lẫn với một đặc điểm núi lửa, hoặc có thể đã bị che khuất theo thời gian.

Những phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tần suất Trái Đất trải qua các tác động cực đoan cũng như chỉ ra rằng các tác động đủ lớn để tạo ra thủy tinh thiên thạch phổ biến hơn so với suy nghĩ trước đây.