6 mảnh thủy tinh xanh tiết lộ vật thể ngoài Trái Đất bí ẩn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

6 mảnh thủy tinh xanh tiết lộ vật thể ngoài Trái Đất bí ẩn

Anh Thư

(NLĐO) - Một vật thể lao xuống Trái Đất 11 triệu năm trước đã tạo ra những mảnh "tektite" khác thường.

Theo Live Sicence, nhóm nghiê cứu từ Đại học Curtin (Úc) đã phân tích hàng ngàn mảnh tektite - tức thủy tinh thiên thạch - được lưu trữ trong Bảo tàng Nam Úc, để rồi nhận ra sự tồn tại của một kẻ tấn công ngoài Trái Đất chưa từng được biết đến.

Thủy tinh thiên thạch được tạo ra khi các tảng đá không gian lao mạnh xuống Trái Đất, tạo ra một làn sóng xung kích với nhiệt độ và áp suất cực cao, bắn các giọt vật chất nóng chảy - gồm vật liệu Trái Đất pha với vật liệu từ thiên thạch - đi khắp nơi.

Qua thời gian, các giọt này nguội thành thủy tinh thiên thạch.

6 mảnh thủy tinh xanh tiết lộ vật thể ngoài Trái Đất bí ẩn - Ảnh 1.

6 mảnh thủy tinh thiên thạch bí ẩn tiết lộ về một kẻ tấn công ngoài Trái Đất bí ẩn - Ảnh: BẢO TÀNG NAM ÚC

Hầu hết các mảnh thủy tinh thiên thạch trong Bảo tàng Nam Úc có nguồn gốc từ một sự kiện va chạm tiểu hành tinh khoảng 800.000 năm về trước. Sự kiện dữ đội này đã khiến các mảnh vỡ văng khắp khu vực châu Đại Dương và Đông Nam Á ngày nay.

Tuy nhiên, có 6 mảnh cổ xưa hơn hàng triệu năm được phát hiện.

Các phân tích cho thấy chúng đến từ một vụ va chạm xảy ra tận 11 triệu năm trước.

Họ đã đặt tên cho các tektite từ tác động cổ xưa này là "ananguites", bởi một số mảnh đã rơi xuống khu vực sinh sống của người bản địa Pitjantjatjara và Yankunytjatjara, những người tự gọi mình là Anangu, có nghĩa là "con người".

Mặc dù vậy, các tác giả vẫn chưa tìm ra miệng hố va chạm liên quan đến sự kiện này. Điều đó đồng nghĩa với việc "chân dung" vật thể đã lao xuống Trái Đất vẫn là bí ẩn.

Tuy nhiên, họ đã đề xuất một số địa điểm khả thi ở Philippines, Indonesia và Papua New Guinea.

Ở những khu vực núi lửa hoạt động mạnh như các quốc gia nói trên, miệng hố va chạm có thể đã bị nhầm lẫn với một đặc điểm núi lửa, hoặc có thể đã bị che khuất theo thời gian.

Những phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tần suất Trái Đất trải qua các tác động cực đoan cũng như chỉ ra rằng các tác động đủ lớn để tạo ra thủy tinh thiên thạch phổ biến hơn so với suy nghĩ trước đây.

Tin liên quan

Kính viễn vọng chụp được loại vật thể vũ trụ chưa từng biết

Kính viễn vọng chụp được loại vật thể vũ trụ chưa từng biết

(NLĐO) - Di chuyển hơn 12 tỉ năm ánh sáng để chạm đến Trái Đất, ánh sáng từ vật thể mang tên Cliff đã phơi bày những điều chưa từng thấy.

Hài cốt "Người Rồng" thứ 2 xuất hiện ở Trung Quốc

(NLĐO) - Hài cốt "Người Rồng" Homo longi thứ 2 có niên đại lên tới 1 triệu tuổi, xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc, rất xa hài cốt đầu tiên về vị trí lẫn niên đại.

Phát hiện “cầu Ô Thước” vũ trụ dài 185.000 năm ánh sáng

(NLĐO) - Hệ thống kính viễn vọng ASKAP của Úc đã chụp được một cây cầu ánh sáng bí ẩn giữa vũ trụ, dài hơn cả đường kính Ngân Hà.

Trái Đất tiểu hành tinh hố va chạm ngoài trái đất thủy tinh thiên thạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo