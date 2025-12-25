HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện 20 bộ hài cốt bí ẩn trong Tháp London

Anh Thư

(NLĐO) - Những bộ hài cốt nói trên được chôn cất bên trong Tháp London từ 5-9 thế kỷ trước.

Theo Science Alert, một cuộc khai quật lớn tại nhà nguyện St Peter ad Vincula trong khuôn viên Tháp London - tên một pháo đài lớn ở thủ đô nước Anh - đã tiết lộ 20 bộ hài cốt cổ đại, được chôn cất trong 7 ngôi mộ.

Historic Royal Palaces, một tổ chức phi lợi nhuận quản lý di tích này, cho biết đây là cuộc khai quật khảo cổ lớn đầu tiên tại Tháp London trong 3 thập kỷ và là cuộc khai quật đầu tiên đối với địa điểm mà các bộ hài cốt được tìm thấy.

Phát hiện 20 bộ hài cốt bí ẩn trong Tháp London - Ảnh 1.

Tháp London là một pháo đài lớn tọa lạc ở thủ đô nước Anh và là nơi 20 bộ hài cốt bí ẩn được tìm thấy - Ảnh: ỦY BAN QUỐC GIA UNESCO VƯƠNG QUỐC ANH

Cuộc khai quật này được thực hiện như một thủ tục bắt buộc trước khi cải tạo nhà nguyện St Peter ad Vincula, do công ty khảo cổ Pre-Construct Archaeology thực hiện.

Trong số các ngôi mộ được khai quật lần này, có 2 ngôi mộ được phát hiện ngay từ khi chiếc hố đầu tiên được đào vào năm 2019, chôn cất một phụ nữ và một trẻ em từ thế kỷ XVI.

Bốn ngôi mộ khác, có niên đại khoảng thế kỷ XII-XIII, được cho là của 4 người có địa vị cao, dựa trên mức độ trang trọng khi chôn cất.

Đáng chú ý nhất là một ngôi mộ tập thể có niên đại từ thế kỷ XIV, chôn cất 14 người. Cuộc phân tích các dấu vết trên xương cho thấy họ là những nạn nhân của "Cái chết đen" - bệnh dịch hạch.

Ngoài ra, một số mảnh xương lẻ cũng được tìm thấy quanh đó, cho thấy số hài cốt còn ẩn mình trong khu vực này có thể còn nhiều.

Các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục công việc khai quật, theo sau đó sẽ là quá trình phân tích chi tiết để tìm hiểu về danh tính và nguyên nhân tử vong của họ, cũng là đem về những thông tin quan trọng về cuộc sống của người dân thời kỳ đó.

"Chúng tôi đang dần hiểu rõ hơn về cuộc sống của cư dân Tháp London theo cách mà trước đây chúng tôi chưa từng làm được" - nhà khảo cổ Jane Sidell từ Tổ chức Historic England nói.

Ngoài các hài cốt, một số mảnh vải liệm và vật tùy táng cũng được tìm thấy. Chưa kể, một số bằng chứng về lịch sử của chính địa điểm này, bao gồm cả những tàn tích cháy rụi của một phiên bản nhà nguyện trước đó, được xây dựng bởi Vua Edward I vào những năm 1280 và cháy vào năm 1512.

Bên dưới tàn tích này, một lớp đá cho thấy rằng công việc xây dựng có thể đã diễn ra sớm hơn nữa tại địa điểm này, có lẽ trong thời kỳ tái thiết của Vua Henry III vào năm 1240.

Tin liên quan

Vật thể làm xoắn không - thời gian lộ diện, chứng minh Einstein đúng

Vật thể làm xoắn không - thời gian lộ diện, chứng minh Einstein đúng

(NLĐO) - Bằng chứng trực tiếp và rõ rệt nhất về cách một quái vật vũ trụ làm biến dạng không - thời gian đã được hé lộ.

Phát hiện loài chim mới trên đảo quốc Thái Bình Dương

(NLĐO) - Loài chim mới đã lộ diện trong vùng rừng núi đá vôi thuộc Papua New Guinea, một đảo quốc ở Tây Nam Thái Bình Dương.

Xuất hiện "hành tinh kim cương" độc nhất vô nhị

(NLĐO) - PSR J2322-2650b sở hữu nhiều yếu tố khác thường, thách thức các mô hình hình thành hành tinh được tin cậy.

khảo cổ hài cốt Tháp London
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo