HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện hài cốt bất thường của loài tổ tiên người hiện đại

Anh Thư

(NLĐO) - Hài cốt 1,5 triệu tuổi được tìm thấy ở vùng Afar của Ethiopia đã tiết lộ những điều chưa từng biết về nguồn gốc của chính chúng ta.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích hài cốt của một người Homo erectus - tức "người đứng thẳng" - sống ở khu vực Gona, vùng Afar - Ethiopia vào khoảng 1,5 triệu năm trước.

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications đã thách thức các giả thuyết tiến hóa được tin cậy bấy lâu.

Hài cốt này là một hộp sọ hóa thạch, được đặt biệt danh là DAN5.

Phát hiện hài cốt bất thường của "loài tổ tiên" người hiện đại - Ảnh 1.

Hài cốt Homo erectus bất thường ở Ethiopia là một hộp sọ hóa thạch chưa hoàn chỉnh - Ảnh: ĐẠI HỌC MIDWESTERN

Tiến sĩ Karen Baab, một nhà cổ nhân học từ Đại học Midwestern (Mỹ) cho biết bà và các cộng sự đã tái tạo lại khuôn mặt của DAN5 nhờ vào dữ liệu thu được từ kết quả chụp micro-CT bốn mảnh hộp sọ.

Họ nhận thấy khuôn mặt người này rất khác với các hóa thạch Homo erectus điển hình tại Phi châu cùng thời kỳ: Giống các tổ tiên cổ xưa hơn, như sống mũi phẳng và răng hàm lớn.

"Một lời giải thích là quần thể Gona vẫn giữ được cấu trúc giải phẫu của quần thể đã di cư khỏi châu Phi khoảng 300.000 năm trước đó" - tiến sĩ Baab nói.

Sự kết hợp các đặc điểm tương tự đã được ghi nhận trước đây ở lục địa Á - Âu, nhưng đây là hóa thạch đầu tiên cho thấy sự kết hợp các đặc điểm này bên trong châu Phi, thách thức quan điểm cho rằng Homo erectus tiến hóa bên ngoài lục địa này.

Những phần hài cốt hóa thạch cổ nhất thuộc về Homo erectus được tìm thấy ở châu Phi, các bộ hài cốt mang đặc điểm chuyển tiếp cũng vậy. Điều đó cho thấy việc Homo erectus xuất hiện ở châu Phi không còn gì để nghi ngờ.

Nhưng hóa thạch DAN5 có niên đại sau thời điểm di cư ban đầu khỏi châu Phi, vì vậy những cách giải thích khác cũng có thể xảy ra.

Có thể nhánh ở lại châu Phi của Homo erectus đã giữ nguyên các đặc điểm sơ khai thay vì tiến hóa giống như nhánh đã di cư trước đó. Cũng có thể họ mang khuôn mặt khác vì đã lai với một loài cổ xưa hơn.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng xuất hiện tình trạng di cư ngược.

“Hộp sọ được tái tạo mới này càng nhấn mạnh sự đa dạng về mặt giải phẫu được thấy ở các thành viên đầu tiên của chi chúng ta, điều này chắc chắn sẽ còn tăng lên với những khám phá trong tương lai” - đồng tác giả Michael Rogers, một nhà cổ nhân học tại Đại học Bang Nam Connecticut (Mỹ) cho biết.

Điều đáng chú ý là Homo erectus DAN5 đã chế tạo cả công cụ đá Oldowan đơn giản và rìu đá Acheulian sơ khai, một trong những bằng chứng sớm nhất về hai truyền thống chế tạo công cụ đá được tìm thấy liên quan trực tiếp đến hóa thạch người tiền sử.

Những thông tin này đang làm phức tạp hóa thêm câu chuyện về Homo erectus, cũng là câu chuyện của chính chúng ta.

Hầu hết các nhà khoa học tin rằng họ chính là tổ tiên trực hệ của Homo sapiens, có thể có bước trung gian là loài cổ đại Homo heidelbergensis.

Tin liên quan

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất

(NLĐO) - 3I/ATLAS, "kẻ xâm nhập" từ ngoài hệ Mặt Trời, sẽ lướt qua Trái Đất với khoảng cách 270 triệu km tại điểm cận địa.

Trung Quốc phát hiện loài quái vật giống ác thú thần thoại Thao Thiết

(NLĐO) - Sinh vật mới được đặt tên là Taotienimravus songi, lấy cảm hứng từ quái vật Thao Thiết - một trong tứ đại hung thú trong thần thoại Trung Quốc.

"Bướm vũ trụ" đem lại tin tốt về sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố hình ảnh được gọi là "bướm vũ trụ" - một hố va chạm kỳ lạ ở hành tinh khác.

hóa thạch homo sapiens Homo erectus hài cốt Ethiopia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo