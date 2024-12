Phát hiện 44,5 kg pháo hoa trái phép đang vận chuyển đi tiêu thụ

Theo đó, Đội QLTT số 1- Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp cùng với Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy - Công an huyện Yên Thành khám phương tiện xe mô tô 2 bánh mang biển kiểm soát 37P1 – 852.34 do ông N.C.C có địa chỉ thường trú tại xóm Tiên Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.



Kiểm đếm số lượng pháo hoa vi phạm

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện sau yên xe máy có chứa 26 hộp pháo các loại do nước ngoài sản xuất, bên ngoài có hình ảnh pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 44,5 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ hay hợp đồng chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đội QLTT số 1 đã phối hợp với Đội Hình sự Kinh tế Ma túy - Công an huyện Yên Thành lập biên bản, tạm giữ số pháo nói trên để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, đặc biệt giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Nghệ An cho biết tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân.