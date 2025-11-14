HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện bộ hài cốt dưới lớp bùn ao cá

Tr.Đức

(NLĐO)- Trong khi đặt máy sục khí tại ao, ông H. đã phát hiện một bộ hài cốt dưới lớp bùn ở góc ao

Tối 13-11, lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc người dân vừa phát hiện một bộ hài cốt dưới ao tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Phát hiện hài cốt dưới lớp bùn ao cá tại xã Tứ Kỳ , TP Hải Phòng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt

Trước đó, sáng 13-11, trong khi đặt máy sục khí tại ao thuê của Trại cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương, ông H.Đ.H. (SN 1970, trú tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) đã phát hiện một bộ hài cốt dưới lớp bùn góc ao.

Theo người dân địa phương, ông H. thuê ao cá này từ năm 2001 đến nay. Ao cá này hàng năm đều bơm 2 lần. Do bùn ở góc ao nhiều, từ đầu năm 2025, ông H. đặt máy sục khí gần đó nên bùn dạt đi, lộ bộ hài cốt.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã khẩn trương tới hiện trường. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã khám nghiệm hiện trường, đưa bộ hài cốt lên để điều tra, làm rõ.

khám nghiệm hiện trường điều tra phát hiện bộ hài cốt dưới ao
