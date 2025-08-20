Phát hiện bộ xương người cùng chiếc áo trong túi có hơn 2 triệu đồng

Ngày 20-8, một lãnh đạo UBND xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết hiện chính quyền địa phương đang phát đi thông báo truy tìm tung tích, danh tính một nạn nhân sau khi người dân phát hiện một bộ xương người trên địa bàn.

Thông báo tìm tung tích nạn nhân sau khi phát hiện bộ xương người. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, vào ngày 18-8, Công an xã Bạch Thông nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một bộ xương người chưa rõ lai lịch tại rừng Kéo Bon, thôn Khuổi Cò, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên.

Qua khám nghiệm xác định bộ xương người là của nam giới cao khoảng 1 m 68 - 1 m 75, hàm răng hơi nhô ra phía trước, mặc quần âu màu xanh đen, áo sơ mi dài tay màu xanh tím than, thắt lưng da màu nâu đen… Trong túi áo của nạn nhân phát hiện có số tiền 2.057.000 đồng.

Xác minh lai lịch sau khi phát hiện bộ xương người

Công an xã Bạch Thông sau đó đã có thông báo đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Mọi thông tin xin báo về Công an xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0844.553.065 (Phó Trưởng Công an xã Hà Đức Thiết).