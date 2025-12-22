Kiểm tra xe ô tô, phát hiện bí mật bên trong các thùng các-tông

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng đơn vị vừa phối hợp Công an xã Cam Lộ phát hiện một xe ô tô khách vận chuyển trái phép hơn 2.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet.

xe ô tô khách chở hơn 2.000 gói thuốc nhãn hiệu Jet bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-12, tại Km15 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Tân Trang (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp Công an xã Cam Lộ phát hiện xe ô tô khách BKS 74B-003.xx do Nguyễn Khánh Hoàng (28 tuổi, ngụ xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khoang hành khách có 2.065 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet được cất giấu trong các thùng các-tông.

Toàn bộ số thuốc lá này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản khám phương tiện, biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Khánh Hoàng, đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật cho Công an xã Cam Lộ tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.