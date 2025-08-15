HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện cầu ánh sáng khổng lồ nối liền 2 thiên hà

Anh Thư

(NLĐO) - Bên trong cụm thiên hà Abell 3667 tồn tại một cấu trúc giống như cây cầu, dài hàng triệu năm ánh sáng và xây bằng những ngôi sao.

"Đây là lần đầu tiên một đặc điểm có quy mô và kích thước như vậy được tìm thấy trong một cụm thiên hà địa phương (tức các cụm thiên hà gần với chúng ta)" - nhà nghiên cứu chính Anthony Englert từ Đại học Brown ở Rhode Island (Mỹ) nói với tờ Live Science.

Phát hiện “cầu ánh sáng” khổng lồ nối liền 2 thiên hà - Ảnh 1.

Chiếc cầu ánh sáng ngoạn mục bên trong cụm thiên hà Abell 3667 - Ảnh: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

Viết trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, nhóm nghiên cứu cho biết "chiếc cầu" rực sáng bên trong cụm thiên hà Abell 3667 là một luồng sao mỏng kết nối 2 thiên hà sáng nhất trong cụm.

Nhưng cấu trúc giống như trong truyện cổ tích này thực ra là kết quả của một sự kiện cuồng nộ: Hai cụm thiên hà tìm cách nuốt chửng nhau.

Các phân tích cho thấy Abell 3667 thực ra là kết quả của hai cụm thiên hà nhỏ hơn bắt đầu hợp nhất khoảng một tỉ năm trước, mỗi cụm có thiên hà trung tâm thống trị riêng.

Chiếc cầu ánh sáng - nơi các ngôi sao bị kéo từ thiên hà này sang thiên hà kia - cho thấy hai "vị vua" trong 2 cụm thiên hà cũ vẫn đang tiếp tục quá trình hợp nhất. Những thiên hà vệ tinh của chúng cũng vậy.

Vì vậy, chiếc cầu sao đặc biệt này hứa hẹn mang đến những hiểu biết hiếm hoi về lịch sử của cụm Abell 3667.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra cây cầu mờ nhạt này bằng cách chồng 28 giờ quan sát được thực hiện trong nhiều năm bằng Máy ảnh Năng lượng tối tại Đài quan sát Liên Mỹ Cerro Tololo, đặt tại Chile.

Ánh sáng từ cây cầu này là ánh sáng nội cụm, hay ICL, một ánh sáng khuếch tán từ các ngôi sao bị tách khỏi thiên hà quê hương của chúng do lực hấp dẫn mạnh.

Nhờ đó, cây cầu ánh sáng còn cung cấp một dữ liệu thăm dò quý giá về vật chất tối, loại vật chất vô hình được cho là chiếm khoảng 80% khối lượng vũ trụ.

Các nhà thiên văn giải thích rằng ánh sáng nội cụm có xu hướng đi theo cùng đường đi với vật chất tối nên nó cung cấp một cách gián tiếp để lập bản đồ phân bố của vật chất tối.

