Khoa học

Phát hiện quái thú "lực sĩ Mông Cổ" 75 triệu tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ xương hoàn chỉnh của một loài quái thú chưa từng được nhân loại biết đến đã lộ diện giữa sa mạc Gobi.

Viết trên tạp chí khoa học Historical Biology, nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ, Đại học Poitiers (Pháp), Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ, Đại học North Carolina (Mỹ) và một số nhà cổ sinh vật học tự do đã mô tả một loài quái thú mới mang tên Shri rapax.

Trong đó, tên loài "rapax" theo tiếng Latin có nghĩa là một kẻ săn mồi, cho thấy đây là một sinh vật nguy hiểm trên sa mạc Gobi thời cổ đại.

Phát hiện quái thú "lực sĩ Mông Cổ" 75 triệu tuổi - Ảnh 1.

Hóa thạch của quái thú Shri rapax - Ảnh: Historical Biology

Shri rapax đã lang thang ở Mông Cổ khoảng 72-75 triệu năm trước, tức vào kỷ Phấn Trắng. Nó là một thành viên của Dromaeosauridae, một họ khủng long chân thú giống chim phân bổ hầu như khắp thế giới.

Dromaeosauridae cũng là một trong những họ hàng gần nhất của loài chim trong thế giới khủng long.

Hóa thạch của Shri rapax đã bị khai quật trái phép từ Mông Cổ - có thể là từ di chỉ mang tên Ukhaa Tolgod - và bị buôn bán sang Nhật Bản, Anh rồi Pháp.

Vì vậy đến nay các nhà khoa học mới có thể tiếp cận mẫu vật và phơi bày giá trị thực sự của nó.

Phát hiện quái thú "lực sĩ Mông Cổ" 75 triệu tuổi - Ảnh 2.

Chân dung của loài quái thú "lực sĩ Mông Cổ" khi còn sống - Ảnh đồ họa: Connor Ashbridge

Shri rapax được xác định là loài mới dựa trên nhiều điểm đặc biệt ở đốt sống, xương chậu và đặc biệt là "đôi tay lực sĩ", trong đó phần "bàn tay" nổi trội hơn cả.

Hầu như mọi phần xương chi trước của nó đều to hơn khoảng 150% so với hầu hết các loài Dromaeosauridae khác.

Nói với tờ Sci-News, tác giả chính Andrea Cau, một nhà cổ sinh vật học tự do người Ý, cho biết điều này có thể do tương tác thường xuyên với loài khủng long sừng trong khu vực cũng như để phù hợp với hoàn cảnh săn mồi của nó.

Điều này cho thấy nó có thể tiếp cận với những con mồi lớn hơn, khỏe mạnh hơn so với các loài họ hàng, và chắc chắn là một kẻ săn mồi đáng gờm vào thời kỳ mà sa mạc Gobi được cho là hãy còn xanh tươi, trù phú.

Cũng giống như các thành viên họ Dromaeosauridae, con quái thú này cũng sở hữu nhiều lông vũ giống như chim, mặc dù bản chất vẫn là một loài bò sát.

