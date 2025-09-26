HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện “cầu Ô Thước” vũ trụ dài 185.000 năm ánh sáng

Anh Thư

(NLĐO) - Hệ thống kính viễn vọng ASKAP của Úc đã chụp được một cây cầu ánh sáng bí ẩn giữa vũ trụ, dài hơn cả đường kính Ngân Hà.

Ở vùng vũ trụ cách chúng ta tận 53 triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học đã phát hiện một vật thể trông giống như cây cầu Ô Thước trong truyền thuyết, nhưng không bắc ngang Ngân Hà (thiên hà Milky Way) mà bắc ngang vùng vũ trụ giữa 2 thiên hà lùn NGC 4532 và DDO 137.

Theo Sci-News, cây cầu bí ẩn nối giữa các thiên hà NGC 4532 và DDO 137 được làm bằng khí hydro trung tính, dài tận 185.000 năm ánh sáng.

Kích cỡ này thậm chí lớn hơn so với đường kính của Ngân Hà chúng ta - khoảng 100.000-180.000 năm ánh sáng, theo các ước tính được chấp nhận rộng rãi nhất.

Phát hiện “cầu Ô Thước” vũ trụ dài 185.000 năm ánh sáng - Ảnh 1.

Cây cầu ánh sáng bí ẩn hiện lên mờ ảo giữa vũ trụ, kết nối 2 thiên hà lùn - Ảnh: ASKAP

Cây cầu ánh sáng này được phát hiện nhờ dự án Khảo sát Toàn cảnh băng tần L Widefield ASKAP Legacy (WALLABY), sử dụng hệ thống kính viễn vọng ASKAP đặt trên sa mạc Tây Úc.

Nó sáng lên mờ ảo giữa ánh sáng vô tuyến, sở hữu vô số nhánh và đám mây kết nối với đuôi khí thậm chí còn dài hơn, lên tới 1,6 triệu năm ánh sáng.

GS Lister Staveley-Smith từ Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn vô tuyến Quốc tế (ICRAR) thuộc Đại học Tây Úc, cho biết khám phá này đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc tìm hiểu cách các thiên hà tương tác.

Cấu trúc này đã được tạo nên nhờ lực hấp dẫn thủy triều và áp suất nén.

Khi hai thiên hà lùn quay quanh nhau và di chuyển về phía Cụm thiên hà Virgo gần đó, lực hấp dẫn giữa chúng đã kéo giãn và làm bong tróc khí hydro trung tính.

Song song đó, áp suất từ khí nóng của Cụm Virgo cũng tước đi khí từ các thiên hà, tạo thành cây cầu dài nối liền chúng, trong một quá trình kéo dài hàng tỉ năm.

Các tác giả cho biết đây là một phát hiện rất thú vị bởi hệ thống 2 thiên hà lùn này có nhiều điểm tương đồng với Ngân Hà và các thiên hà vệ tinh lớn nhất.

“Việc hiểu được các cầu khí loại này và động lực của chúng sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về cách các thiên hà tiến hóa theo thời gian, cách khí thiên hà được phân phối lại và các điều kiện khác nhau khiến các thiên hà có thể hoặc không thể hình thành sao” - GS Staveley-Smith cho biết.

