CSGT TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe khách vận chuyển số lượng lớn thịt nghi là động vật hoang dã khi tuần tra kiểm soát trên tuyến Hầm Hải Vân – Túy Loan.

Lượng lực CSGT Đà Nẵng bắt quả tang xe khách đang chở lượng lớn thịt động vật hoang dã

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại Km9+900, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 74H-010.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Xe do tài xế H.Đ.Y. (SN 1984, trú Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật đông lạnh, gồm 11 cá thể cầy (nghi là cầy mực, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm); 6 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu đen (nghi là heo rừng) và 3 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu vàng, chưa xác định được chủng loài.

Phát hiện lượng lớn cầy mực đông lạnh trên xe khách, đây là loài thuộc động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng động vật hoang dã

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thịt động vật nói trên.

Lãnh đạo Phòng CSGT Đà Nẵng đã chỉ đạo đưa người, phương tiện cùng tang vật về Công an phường Hải Vân, TP Đà Nẵng để bàn giao Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, CSGT TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ động vật rừng và các sản phẩm từ động vật rừng; không nhận vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.