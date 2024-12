Phát hiện hàng trăm học sinh chế tạo pháo nổ

Chiều 26-12, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 10 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ.

Công an thu giữ lượng lớn pháo tự chế

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 64 vụ với 184 trường hợp vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Trong đó, 23 vụ 28 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 442kg pháo các loại. 4 vụ 6 trường hợp tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Vận động thu hồi 166 khẩu súng các loại, 403 viên đạn, 39 vũ khí thô sơ, 1 lựu đạn...

25 học sinh tại 1 trường học chế tạo pháo nổ

Phát hiện 37 vụ với 150 trường hợp chế tạo pháo nổ. Đáng chú ý, trong đó có 31 vụ với 137 học sinh chế tạo pháo nổ, thu giữ gần 54kg hóa chất dùng để chế tạo pháo, 0,41kg thuốc nổ đã trộn, trên 510 viên pháo tự chế.

Một học sinh bị thương tật cho pháo nổ

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức tuyên truyền tại 162 trường học, với hơn 76.600 lượt học sinh tham gia; tổ chức cho 58.557 học sinh ký cam kết.

Qua công tác tuyên truyền tại trường học, đã vận động 139 em học sinh giao nộp 655 quả pháo, 33,8kg hóa chất chế tạo pháo nổ, 17kg pháo.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra ít nhất 2 vụ pháo nổ khiến nhiều em học sinh bị thương.