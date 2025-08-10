HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện hành tinh mới thuộc "vùng sự sống", cực gần chúng ta

Anh Thư

(NLĐO) - Alpha Centauri Ab là một thế giới khổng lồ và là ngoại hành tinh gần Trái Đất nhất.

Theo NASA, kính viễn vọng không gian James Webb do cơ quan này phát triển và điều hành chính vừa tìm ra dấu hiệu của một hành tinh mới. Nó được đặt tên là Alpha Centauri Ab.

Hành tinh này nằm trong hệ ba sao nổi tiếng Alpha Centauri, thuộc chòm sao Bán Nhân Mã (Centaurus).

Đây cũng là hệ sao gần Trái Đất nhất, bao gồm một cặp sao đôi sáng giống Mặt Trời là Alpha Centauri A và B, nằm cách chúng ta 4,35 năm ánh sáng; cũng như Alpha Centauri C (Proxima Centauri), một ngôi sao lùn đỏ mờ cách chúng ta 4,23 năm ánh sáng.

Phát hiện hành tinh mới thuộc "vùng sự sống", cực gần chúng ta- Ảnh 1.

Hành tinh Alpha Centauri Ab thuộc vùng sự sống của ngôi sao Alpha Centauri A thuộc chòm sao Alpha Centauri - Ảnh đồ họa: NASA

Alpha Centauri A là ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời đêm và cũng là sao mẹ của hành tinh vừa được tìm thấy.

Trước đây đã có tới 3 hành tinh được phát hiện trong hệ Alpha Centauri, nhưng việc xác nhận chúng vẫn là thách thức bởi các tín hiệu rất mờ nhạt. Nhờ sức mạnh của James Webb, Alpha Centauri Ab là hành tinh có tín hiệu rõ ràng nhất được ghi nhận trong hệ này.

Phát hiện về nó đã được công bố trong 2 bài báo khoa học trên tạp chí Astrophysical Journal Letters.

Vẫn còn vài bước cuối cần thiết để xác nhận hành tinh này. Khi quá trình hoàn tất, Alpha Centauri Ab sẽ chính thức trở thành ngoại hành tinh gần Trái Đất nhất từng được biết đến.

Điều thú vị nhất là hành tinh mới nằm ngay trong "vùng sự sống" Goldilocks của ngôi sao mẹ, tức khu vực có khoảng cách với sao mẹ vừa đủ để nước có thể ở dạng lỏng.

Tuy nhiên có một cản trở: Alpha Centauri Ab là một gã khổng lồ khí giống Sao Mộc, dạng thế giới mà các nhà khoa học thường không coi là mục tiêu tốt để tìm kiếm sự sống.

Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu cho thấy có những dạng sống khác lạ có thể thích nghi với các điều kiện sống hoàn toàn khác với Trái Đất; thậm chí chính Sao Mộc cũng bị nghi ngờ là có thể ẩn giấu một dạng sống kỳ lạ nào đó.

Bất chấp những điều đó, đây vẫn là một phát hiện ngoài mong đợi.

"Đây là những quan sát vô cùng khó khăn, ngay cả với kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới, bởi vì những ngôi sao này rất sáng, gần và di chuyển trên bầu trời rất nhanh” - TS Charles Beichman từ Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA giải thích.

James Webb vốn được thiết kế với "mắt thần" hồng ngoại để nhìn xa hàng tỉ năm ánh sáng, cũng là nhìn ngược thời gian vào những thiên hà xa nhất, sơ khai nhất của vũ trụ.

Phát hiện về hành tinh Alpha Centauri Ab đã chứng minh nó có thể được tận dụng để tìm kiếm cả các ngoại hành tinh có thể có sự sống quanh chúng ta.

Phát hiện "hơi thở cuối cùng" của quái vật vũ trụ

Phát hiện "hơi thở cuối cùng" của quái vật vũ trụ

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một thứ cực kỳ bất thường bên trong cụm sao "quái vật" RSGC2, hay còn gọi là Stephenson 2.

Phát hiện lỗ đen lớn nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - Thấu kính hấp dẫn nổi tiếng Cosmic Horseshoe (Móng ngựa vũ trụ) chứa đựng một lỗ đen nặng gấp 36 tỉ lần Mặt Trời, gần chạm giới hạn lý thuyết.

Bản quét laser tiết lộ điều gây sốc về đế chế Maya

(NLĐO) - Khảo sát vùng đất rộng 95.000 km2 mà đế chế Maya từng ngự trị 1.400 năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện điều bất ngờ.

